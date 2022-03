Milleis banque nomme un nouveau directeur à Biarritz

(NEWSManagers.com) - La banque privée Milleis Banque a annoncé mercredi 2 mars la promotion de Vincent Arrachart en tant que directeur de son espace patrimonial de Biarritz. L’intéressé, qui était depuis juillet 2021 directeur adjoint de ce même bureau, avait rejoint Milleis en 2019 en tant que banquier privé. Dans ses nouvelles fonctions il sera entouré de sept banquiers privés, trois assistants banque privée, et trois experts pour servir 3.500 clients.

Diplômé de l’école TBS Education en management et de l’Université de Toulouse en banque, Vincent Arrachart a démarré et fait la majorité de sa carrière au sein de la Société Générale. Il y a notamment été conseiller clientèle, directeur adjoint d’une agence toulousaine puis directeur pour une clientèle professionnelle et banque privée.