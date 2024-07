Miliboo - RN 2023-24 / Forte progression de la rentabilité / Opinion: Achat / Objectif: 4,51€ / Potentiel: +115,8%

RN 2023-24

Résultats annuel 2023/2024 en forte amélioration / Supérieur aux attentes

Plus haut niveau de profitabilité jamais atteint

EBITDA : 3,1 M€ vs -0,9 M€ en 2022/23 et 3 M€ estimé

RN : 2,4 M€ vs -1,5 M€ en 2022/23 et 1,6 M€ estimé

Actualité : Résultats annuels

Miliboo annonce des résultats annuels 2023/24 en très forte amélioration. La marge brute ressort à 26,6 M€ en augmentation de 15,6% et représente 61,4% du CA vs 60% estimée. L'EBITDA s'établit à 3,1 M€ soit 7,2% du CA, le REX à 2,4 M€ soit 6,5% du CA et le RN à 2,4 M€ soit 5,5% du CA.

Comme indiqué depuis plusieurs publications Miliboo a su retrouver un niveau élevé de marge brute, supérieur à 60% du CA, au plus haut depuis l'exercice 2020/2021, grâce à des conditions d'achats et de logistique plus favorables après la forte hausse enregistré sur l'exercice précédent. Cette amélioration de la marge brute s'est également accompagnée d'une excellente gestion des coûts opérationnels notamment pour les dépenses marketing qui ont baissé sur la période. Les principaux écarts par rapport à nos estimations s'expliquent principalement au niveau du REX par des dotations aux amortissements et provisions moins importantes et au niveau du RN par une charge d'impôts sur les sociétés plus faible (0,2 M€ vs 0,6 M€ estimée). Relevons qu'avec une marge d'exploitation de 6,5% et une marge nette de 5,5%, Miliboo affiche les plus hauts niveaux historiques de rentabilité.