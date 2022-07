Miliboo - RN 2021/22 : En ligne - RN positif - Opinion: Achat - Objectif : 5,19 € - Potentiel: + 63,2%

Actualité : Résultats 2021/22

Après avoir annoncé un CA 2021/22 de 39,19 M€ en baisse de 4,3%, Miliboo publie des résultats en repli mais en ligne avec nos attentes : la marge brute ressort à 22,5 M€ (-13,3%) soit 57,5% du CA, l'EBITDA retraité (qui, pour rappel, exclu certaines charges non-cash) à 1,86 M€, l'EBITDA comptable à 0,71 M€ vs 3,06 M€, le ROC à 0,52 M€ vs 2,54 M€ et le RN à 0,17 M€ vs 1,86 M€ l'an passé.

Comme attendu, et déjà expliqué dans nos précédents commentaires, la marge brute affiche une nette baisse (-5,9 points), pénalisée par des tensions inflationnistes entrainant une forte hausse des coûts d'approvisionnement en matières premières et d'acheminement. A cela s'est ajoutée un affaiblissement de l'Euro face au dollar qui mécaniquement renchérit les achats. Sur les autres charges d'exploitation (charges externes et frais de personnels), Miliboo a su faire preuve d'une gestion rigoureuse puisqu'elles se replient de 4,8%.

Ainsi, les dépenses marketing ont baissé de 9,7% et représentent 11,7% du CA vs 12,5% sur l'exercice précédent, les coûts de transports de 11% (12,8% vs 13,8% du CA) et les charges de personnels (hors AGA) de 5,7%.