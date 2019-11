MILIBOO : NOUVELLE ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE AU 2ND TRIMESTRE 2019-20 : +39,1%

Nouveau record de chiffre d'affaires trimestriel : 7,5 M€ ;

Confirmation du succès des campagnes publicitaires avec le Groupe M6 et Stéphane Plaza ;

Perspectives commerciales positives.

Chavanod, le 28 novembre 2019 - Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 - Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son chiffre d'affaires au titre du 2nd trimestre (période du 1er août au 31 octobre 2019) de l'exercice 2019-20.

CHIFFRE D'AFFAIRES (EN K€) 2018-19 2019-20 % Variation 1er trimestre 5 211 6 535 +25,4% 2nd trimestre 5 429 7 552 +39,1% 1er semestre 10 640 14 087 +32,4%

CHIFFRE D'AFFAIRES (EN K€) S1 2018-19 S1 2019-20 % Variation France 8 975 12 197 +35,9% Export 1 665 1 890 +13,5% Total 10 640 14 087 +32,4%

Chiffres non audités



Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et fondateur de Miliboo, commente :

« Au 2nd trimestre 2019-20, la croissance marque une nouvelle accélération de +39,1% et Miliboo signe un nouveau trimestre historique en réalisant 7,5 M€ de chiffre d'affaires. Cette performance confirme la nouvelle dynamique du Groupe enclenchée cette année suite à l'ouverture du flagship de La Madeleine à Paris et le lancement des campagnes publicitaires en proche collaboration avec les équipes du Groupe M6 et Stéphane Plaza.

La notoriété de notre marque progresse fortement et s'impose aujourd'hui de plus en plus parmi les incontournables du mobilier en France. Cette tendance va se poursuivre avec le maintien d'une visibilité publicitaire conséquente sur les mois à venir.

Notre offre va encore se renforcer prochainement avec le lancement de la nouvelle gamme des Essentiels. Nous sommes confiants quant au maintien de notre dynamique de croissance sur le restant de l'exercice en cours. »



Nouveau trimestre record à 7,5 M€ de chiffre d'affaires

Après un 1er trimestre 2019-20 record à 6,5 M€, en hausse de +25,4%, l'activité du 2nd trimestre accélère et franchit un nouveau cap en atteignant 7,5 M€ de chiffre d'affaires. Ce niveau représente une croissance organique de +39,1% par rapport au 2nd trimestre 2018-19, lequel avait déjà marqué une progression de +22,1%. Cette nouvelle accélération des ventes confirme le rythme de croissance à deux chiffres enregistré par Miliboo depuis six trimestres consécutifs.

Cette performance porte le chiffre d'affaires du 1er semestre 2019-20 à 14,1 M€, en hausse de +32,4%. Elle provient à la fois d'un fort accroissement des volumes vendus, ainsi que d'un effet prix avec une augmentation du panier moyen qui s'établit à 258 € sur le semestre (contre 245 € l'an passé).

En France (87% de l'activité), l'activité du 1er semestre 2019-20 (+35,9%) a été principalement alimentée par les ventes en ligne sur le site Internet et par la montée en puissance du flagship de La Madeleine à Paris.

Les ventes à l'export (+13,5%) continuent de profiter d'une bonne dynamique en Allemagne et en Espagne, les deux principaux pays contributeurs à l'international.



Succès confirmé des campagnes publicitaires

Lancées depuis l'été dernier, les campagnes publicitaires diffusées sur l'ensemble des chaînes de télévision, des radios et des supports digitaux du Groupe M6 sont un succès. Miliboo enregistre un accroissement très significatif du trafic sur son site Internet, avec des pics de fréquentation lors de la diffusion des spots publicitaires. Le nombre de visiteurs uniques du site France a ainsi dépassé les 3 millions, en progression de +66% sur le 1er semestre 2019-20 comparé à la même période l'an passé.

De plus, Miliboo dispose encore d'une force de frappe publicitaire conséquente, la majeure partie de son enveloppe publicitaire annuelle restant à déployer d'ici juin prochain. Après le franc succès des deux premières campagnes, Miliboo diffuse actuellement sa troisième vague publicitaire sur les médias du Groupe M6.



Perspectives 2019-20

Les excellentes performances commerciales de Miliboo au 1er semestre 2019-20, confortent le management dans la capacité de la société à délivrer une croissance organique soutenue sur la seconde moitié de l'exercice en cours.

Miliboo poursuivra l'exécution de son plan de développement en se concentrant sur la France, son principal marché. Pour ce faire, la société continuera de s'appuyer sur son partenariat publicitaire avec M6 et Stéphane Plaza, ainsi que sur la poursuite de la montée en puissance de sa boutique parisienne de La Madeleine.

Par ailleurs, Miliboo présentera le 10 décembre prochain l'extension de la gamme « Les Essentiels » qu'elle a co-développé avec Stéphane Plaza.

En parallèle, Miliboo poursuit ses efforts d'optimisation des coûts opérationnels avec comme principal objectif l'atteinte d'un EBITDA retraité[1] à l'équilibre.







[1] EBITDA comptable retraité des charges de loyers théoriques de la boutique du boulevard de la Madeleine non décaissés car en franchise intégrale et des charges de publicité auprès de M6 non décaissées car rémunérées en OCA.