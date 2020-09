MILIBOO : NOUVEAU RECORD DE CROISSANCE AU PREMIER TRIMESTRE : +41,2%

Nouveau record de chiffre d'affaires au 1 er trimestre à 9,2 M€, en hausse de 41,2% ;

Une croissance multi-pays, omnicanale et dynamisée par un important effet prix ;

Confiance renforcée dans les perspectives.

Chavanod, le 8 septembre 2020 - Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 - Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son chiffre d'affaires au titre du 1er trimestre (période du 1er mai au 31 juillet 2020) de l'exercice 2020-21.

CHIFFRE D'AFFAIRES (EN K€) T1 2019-20 T1 2020-21 % Variation France 5 620 7 784 +38,5% Export 915 1 444 +57,9% Total 6 535 9 228 +41,2%

Chiffres non audités

Guillaume Lachenal, Président-Directeur général et fondateur de Miliboo, commente :

« Nous sommes très satisfaits de cette performance trimestrielle marquée par de très bonnes ventes Internet et une forte dynamique des magasins post-confinement. Elle confirme la pertinence de notre offre et de notre positionnement, aussi bien en France qu'en Europe, dans un contexte favorable. La progression de l'e-commerce sur le marché de l'ameublement de la maison s'est en effet accentuée durant la crise sanitaire. Signe tangible de la force accrue de notre marque et du renforcement de notre notoriété, cette croissance a été réalisée tout en optimisant les investissements marketing en ligne et en n'utilisant que faiblement le budget publicitaire TV / Radio de 2,5 M€ accordé par le Groupe M6 pour les deux prochaines années.

Notre exercice démarre sur une excellente dynamique, plus importante qu'attendue. Nous continuerons de nous appuyer sur le budget publicitaire alloué par le Groupe M6 et sur le renouvellement de nos offres produits pour continuer à prendre des parts de marché. Nous sommes confiants sur notre capacité à générer de la croissance sur les prochains mois, malgré une base de comparaison naturellement plus exigeante, dans un contexte de normalisation progressive de la consommation.

Notre marge brute a augmenté de manière significative sur ce trimestre, en raison notamment d'un recours plus faible au levier promotionnel. Nous avons en parallèle optimisé nos investissements marketing et maîtrisé nos frais logistiques, ce qui permet une meilleure absorption de nos coûts fixes sur la période. Nous confirmons ainsi notre confiance sur la poursuite de l'amélioration de la rentabilité qui est notre principal objectif. »

CHIFFRE D'AFFAIRES TRIMESTRIEL 2020-2021 : 9,2 M€

Miliboo a confirmé au premier trimestre 2020-2021 sa très bonne dynamique de croissance engagée sur l'exercice précédent, dans un contexte favorable au développement de l'e-commerce.

Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020-2021, ressort ainsi à 9,2 M€ en hausse de +41,2% par rapport à la même période l'an passé, marquant un nouveau record à la fois en montant de facturation et en taux de croissance trimestrielle.

Cette performance est d'autant plus satisfaisante que la base de comparaison était élevée, en particulier au mois de juillet. Ce mois avait en effet bénéficié en 2019 d'un calendrier de soldes plus favorable, renforcé par une exposition publicitaire télévisuelle sur les chaînes du Groupe M6 sans discontinuer durant tout le mois.

Sur ce trimestre à contrario, l'enveloppe octroyée par le Groupe M6 n'a été que très faiblement consommé. Les actions promotionnelles ont été également réduites sur la période, ce qui a un effet positif sur le taux de marge brute dont la progression est un des moteurs de l'amélioration de la rentabilité.

La croissance a été soutenue par une activité sur le site Internet toujours très dynamique. Le trafic sur l'ensemble des sites est en hausse de +11,5% (2,4 millions de Visiteurs Uniques (VU) sur les 3 premiers mois 2020-21) traduisant une très bonne conversion des visites en ventes. La croissance du chiffre d'affaires du trimestre provient à la fois de la hausse des volumes (+26,9%) mais également d'un effet prix (+13,4%). Le panier moyen se situe à 260 € versus 255 € au T1 2019-20 (+5%).

Les magasins sont en activité depuis le 11 mai et ont réalisé de solides ventes depuis lors, affichant une croissance similaire à celle observée sur les canaux Internet.

Par zones géographiques, Miliboo enregistre une croissance dynamique de 38,5% de son chiffre d'affaires en France (84% du chiffre d'affaires). Les ventes à l'export (+57,9%) sont également très bien orientées, tirées par des performances accentuées en Espagne et Italie.

PERSPECTIVES 2020-21

Ce très bon début d'exercice conforte Miliboo dans ses ambitions de croissance et de prises de parts de marché malgré une normalisation prévisible des pics de consommation observés ces derniers mois.

Durant l'été, Miliboo s'est attachée à reconstituer un niveau optimal de ses stocks, qui avaient atteint logiquement un point bas après la forte poussée des ventes durant le confinement et après sa levée. La société a retrouvé un taux de disponibilités de ses produits proche de son niveau normatif à la rentrée de septembre grâce notamment à la forte mobilisation de ses fournisseurs.

Malgré le renforcement significatif de ses achats de marchandises pour reconstituer ses stocks, Miliboo conserve un niveau de trésorerie disponible élevé d'environ 8 M€ à début septembre, totalement adapté aux ambitions de croissance.

Miliboo continuera d'exécuter son plan de développement et s'appuiera également sur le budget publicitaire issu du partenariat media-for-equity sur les médias du Groupe M6 (TV / Radio) qui pour rappel n'a été que faiblement activé sur ce trimestre.

La trajectoire de croissance très bien engagée, l'évolution favorable attendue de la marge brute et le contrôle des charges devraient permettre également la poursuite de l'amélioration de la rentabilité.

Prochains rendez-vous :

15 octobre 2020 : Assemblée Générale Mixte des Actionnaires

26 novembre 2020 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020-21

À PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2006, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses deux « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant d'un entrepôt à Fos-sur-Mer (13) opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient une cinquantaine de salariés. La société a réalisé près de 30 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2019-20 (clôture au 30 avril 2020), en hausse de plus de 30% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (85% du chiffre d'affaires) et en Europe (15% du chiffre d'affaires).

Plus d'information : www.miliboo-bourse.fr



