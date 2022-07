MILIBOO : LE GROUPE M6 ENTRE À HAUTEUR DE 21,4% AU CAPITAL DE MILIBOO

Le Groupe M6 décide de convertir les obligations convertibles en actions (OCA) émises à son profit dans le cadre de l'accord media for equity signé en 2019

Forte confiance du Groupe M6 dans le potentiel de développement de Miliboo due à une collaboration réussie, une progression du chiffre d'affaires de +70% en 3 ans, un dépassement du seuil de rentabilité, un fort accroissement de la notoriété de la marque Miliboo





Chavanod, le 4 juillet 2022 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, est satisfaite d'annoncer l'entrée du Groupe M6 à son capital, à hauteur de 21,4%, par la conversion d'obligations convertibles en actions (OCA) dans le cadre du partenariat stratégique signé avec le Groupe M6 en mars 2019.

En mars 2019, Miliboo et le Groupe M6 avaient signé un partenariat d'envergure de type « media for equity », afin de soutenir les ambitions de développement de Miliboo. Pendant 3 ans, le Groupe M6 a mis à disposition de Miliboo un volume d'espace publicitaire sur l'ensemble de ses médias (antennes TV, radio et digital) et a été rémunéré en contrepartie par des obligations convertibles en actions Miliboo d'une valeur totale de 3,75 M€.

Ce partenariat avait été enrichie par l'arrivée de deux animateurs phares du Groupe M6, Stéphane Plaza et Emmanuelle Rivassoux, en tant qu'ambassadeurs de Miliboo. Un choix pertinent qui a pleinement donné satisfaction avec l'efficacité éprouvée de la publicité « drive to web » et un fort accroissement de la notoriété de la marque Miliboo auprès des consommateurs.

Durant ces 3 années, la mise en synergie des compétences au sein des équipes, dans une vision partagée, a permis de créer au-delà du partenariat une collaboration humaine et opérationnelle efficace. Miliboo a ainsi opéré un véritable changement de dimension illustré par la forte progression du chiffre d'affaires qui est passé de 23 M€ à la clôture de l'exercice 2018-19 à près de 40 M€ en 2021-22, soit une croissance de +70% en 3 ans. Cette forte croissance s'est accompagnée d'un effet vertueux sur la rentabilité avec un seuil de rentabilité atteint puis dépassé sur les 2 derniers exercices.

C'est pourquoi, le Groupe M6 confirme aujourd'hui sa volonté de poursuivre la collaboration avec Miliboo en devenant un actionnaire de référence et a choisi de convertir en actions de la société l'intégralité de sa créance obligataire (principal et intérêts) au titre des OCA émises en 2019.

Cette décision stratégique marque la forte confiance du Groupe M6 dans Miliboo ainsi que la proximité créée entre les équipes des deux Groupes. Le Groupe M6 est convaincu de la capacité de Miliboo à poursuivre son développement et à continuer à prendre de nouvelles parts de marché grâce, entre autres, à son modèle phygital performant. De son côté, Miliboo continuera d'investir régulièrement dans la publicité avec le Groupe M6 pour appuyer son développement dans le cadre d'un budget publicitaire classique.

Cette opération se traduira par l'émission au profit de M6 Interactions qui détenait les OCA émises dans le cadre du partenariat media for equity de 1 483 213 actions nouvelles Miliboo, ce qui porte à 6 930 904 actions le nombre total d'actions Miliboo émises. Les actions nouvelles porteront jouissance immédiatement et M6 détient ainsi 21,40% du capital et 17,75% des droits de vote qui se décomposent de la manière suivante :

Répartition du Capital Répartition des droits de vote au 30 juin 2022 au 1er juillet 2022

Après conversion des OCA au 30 juin 2022 au 1er juillet 2022

Après conversion des OCA # titres % # titres % # droit de vote % # droite de vote % Mandataire Dirigeant 979 321 17,98% 979 321 14,13% 1 227 449 17,86% 1 227 449 14,69% Auriga Partners 2 015 649 37,00% 2 015 649 29,08% 3 083 226 44,87% 3 083 226 36,91% Magelio/Sigma (actions de concert) (1) 1 013 743 18,61% 1 013 743 14,63% 1 013 743 14,75% 1 013 743 12,13% M6 Interactions 0 0,00% 1 483 213 21,40% 0 0,00% 1 483 213 17,75% Public 1 381 590 25,36% 1 381 590 19,93% 1 546 557 22,52% 1 546 557 18,52% Actions auto-détenues 57 388 1,05% 57 388 0,83% 0 0,00% 0 0,00% TOTAL 5 447 691 100,00% 6 930 904 100,00% 6 870 975 100,00% 8 354 188 100,00%

(1) : Actions de concert de Magelio Capital SAS, des fonds Sigma (à savoir Fip Patrimoine Bien-Etre, Fip FRANCE Investissement PME, FCPI Rebond Europe 2020, FCPI Rebond Europe 2021, FIP Rendement Bient-Etre n°3, FCPI Europportunités 2022), Michel Picot & Advest SAS, Florent & Gwenaelle Saint-Leger & Saint Leger Holding. Le nombre d'actions correspond à celui déclaré par le concert d'actionnaires dans leur notification de mise en concert du 5 avril 2022





Cette opération permet de renforcer les capitaux propres de Miliboo et de réduire son endettement de 3,75 M€.

Sera proposé à M6 Interactions un siège au sein du Conseil d'administration de Miliboo, nomination qui sera soumise à l'approbation des actionnaires de Miliboo à l'occasion de la prochaine Assemblée Générale prévue en octobre 2022. Durant cet intervalle, M6 Interactions a été nommé en qualité de censeur au Conseil d'administration de Miliboo.



Henri de Fontaines, Directeur de la Stratégie du Groupe M6, commente :

« Nous sommes ravis d'accompagner le développement ambitieux de Miliboo. Durant ces 3 ans, Miliboo a su se servir de l'effet de levier de nos médias et de l'efficacité du « drive to web » de nos antennes pour accélérer son développement et changer de dimension. Nous avons également pu mesurer la pertinence des choix stratégiques effectués autour d'un modèle phygital qui permet au Groupe Miliboo de surperformer sur ses marchés et de saisir toutes les opportunités liées aux évolutions des comportements de consommation. Miliboo a acquis une réelle place dans le secteur du mobilier et de la décoration, avec de bonnes gammes de produits, une organisation structurée et une équipe solide.

Nous serons un actionnaire impliqué avec une vision de moyen/long terme afin d'accompagner le management de Miliboo dans la réussite de son plan de développement. »



Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et fondateur de Miliboo, commente :

« L'entrée du Groupe M6 au capital de Miliboo illustre pleinement le succès du partenariat entamé en 2019. Les choix faits à l'époque se sont avérés cohérents et performants grâce à l'effet de levier des médias du Groupe M6 dont nous avons pu mesurer la pertinence en termes de ciblage affinitaire, et à un travail constant mené en synergie avec leurs équipes. Nous avons franchi un cap important de notoriété et accru fortement notre base de clients.

Nous sommes très heureux d'accueillir le Groupe M6 à notre capital et à notre conseil d'administration, et nous les remercions de leur confiance. Nous partageons une même vision du marché et nos ambitions restent intactes. Cette nouvelle étape dans notre collaboration avec le Groupe M6 nous conforte pour développer de nouveaux projets et poursuivre notre croissance. »

Les émissions d'actions nouvelles ne constituant pas une offre au public de titres financiers au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, elles ne donneront pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.





À PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 39,2 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2021-22 (clôture au 30 avril 2022), en recul de -4,3% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).







