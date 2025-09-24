MILIBOO : INFORMATIONS SUR L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE 2025

Chavanod, le 24 septembre 2025 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, informe ses actionnaires que le Conseil d'administration de la société a décidé de modifier la date de tenue de l'Assemblée Générale Mixte initialement prévue le jeudi 23 octobre 2025 à 15h au siège social, Parc Altaïs - 17 Rue Mira - 74650 Chavanod, au jeudi 30 octobre 2025 à la même heure et au même lieu.

L'avis préalable de réunion à cette Assemblée a été publié ce jour au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 24 septembre 2025.

Prochain rendez-vous :

11 décembre 2025 (après bourse) : Chiffre d'affaires semestriel 2025-2026

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et à Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 39,0 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2024-25 (clôture au 30 avril 2025). Les ventes sont réalisées principalement en France (83% du chiffre d'affaires) et en Europe (17% du chiffre d'affaires).

Contacts

ACTUS finance & communication

Guillaume Le Floch - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 70

investisseurs@miliboo.com ACTUS finance & communication

Serena BONI - Relations presse

Tél. 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr