Chavanod, le 18 février 2021 - Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 - Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement design, annonce le démarrage de sa nouvelle plateforme logistique dénommée Milistock. De près de 20 000 m2, elle est située à Saint-Martin-de-Crau, dans le sud-est de la France.

Engagée dans une dynamique de croissance forte (illustrée par la hausse de +30% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2020-2021), la société opérera son propre outil logistique, auparavant externalisé, pour accompagner sa croissance et disposer d'une capacité additionnelle sans inflation de coûts, tout en gagnant en flexibilité et en productivité.

Cette nouvelle plateforme logistique va permettre à Miliboo de poursuivre sa dynamique de croissance de manière pérenne et de répondre aux variations de volume des stocks et taille des emballages liés aux spécificités du secteur de l'ameublement.

La transition avec l'outil logistique précédent de Fos-sur-Mer se déroule parfaitement, facilitée par le maintien du WMS propriétaire (système informatique de gestion d'entrepôt) et des procédures déjà mises en place précédemment. La nouvelle plateforme logistique embarque de plus des outils et infrastructures digitales innovants et performants pour optimiser la traçabilité des stocks et des produits, la gestion des informations et des flux, le contrôle et l'analyse, tels que PDA1 embarqués, tablettes et géolocalisation.

Avec Milistock, Miliboo pérennise son outil logistique en étant engagé depuis début janvier 2021, sur un bail ferme de 7 ans, extensible à 9 ans, assorti d'une franchise de loyer d'un an.



« Pour accompagner notre formidable dynamique de croissance et l'augmentation des flux qui en découle, nous devions opérer via notre propre plateforme afin de rendre encore plus performants nos process, gagner en productivité et optimiser nos coûts logistiques. Un investissement limité puisque nous ne sommes pas propriétaires des murs. Les outils déployés permettent une centralisation et une coordination des informations et des opérations au sein de notre propre plateforme mais aussi en aval et en amont, pour une analyse et une gestion optimisée des flux d'informations. Tout cela entre parfaitement dans notre stratégie de création de valeur et conforte nos ambitions de croissance pour les prochaines années », déclare Guillaume Lachenal, fondateur et PDG de Miliboo.





Une APPROCHE LOCALE ET RESPONSABLE

Avec Milistock, Miliboo se donne également les moyens d'aller plus loin dans sa démarche écoresponsable. Sa situation géographique et son organisation structurée permettent à Miliboo d'optimiser ses flux de transport et de limiter, à moyen terme, son empreinte carbone de manière significative.

De plus, par le renforcement de sa présence dans la région, Miliboo s'engage durablement dans une démarche d'économie circulaire. La collaboration avec des filières innovantes et solidaires locales, visant à créer de la valeur et de l'emploi pour des personnes en réinsertion, permet une gestion vertueuse des retours via le recyclage des produits finis non exploités pour tendre vers le « zéro déchet ».





Prochain rendez-vous :

Jeudi 25 février 2021 (après bourse) : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020-21





À PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses deux « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant d'un entrepôt à Fos-sur-Mer (13), opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient environ quatre-vingt-cinq salariés. La société a réalisé 29,9 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2019-20 (clôture au 30 avril 2020), en hausse de plus de 30% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires). Plus d'information : www.miliboo-bourse.fr





CONTACTS

Miliboo - Communication & RP

Florence CALBA - Directrice de la communication

Tél. 06 60 24 28 61

f.calba@miliboo.com

ACTUS finance & communication

Guillaume LE FLOCH - Relations Investisseurs

Tél. 01 53 67 36 70

investisseurs@miliboo.com

ACTUS finance & communication

Serena BONI - Relations presse

Tél. 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

1 Personal Digital Assistant