MILIBOO : CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2025-2026 : 20,2 M EUR EN HAUSSE DE +6,6%

Accélération de la croissance au 2 ème trimestre (+8%) portée par un effet volume

Croissance semestrielle homogène entre la France et l'International sur le semestre

EBITDA semestriel attendu proche de l'équilibre

Chavanod, le 10 décembre 2025 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son chiffre d'affaires au titre du 1 er semestre (période du 1 er mai au 31 octobre 2025) de l'exercice 2025-26.

(EN K€) 2024-2025 2025-2026 % Variation 2 ème trimestre Chiffre d'affaires 9 688 10 491 +8,3% Dont France 7 897 8 615 +9,1% Dont International 1 791 1 876 +4,7% 1 er semestre Chiffre d'affaires 18 968 20 223 +6,6% Dont France 15 729 16 761 +6,5% Dont International 3 239 3 462 +6,9%

Chiffres non audités

Guillaume Lachenal, Président-directeur général et fondateur de Miliboo, commente :

« Nous renouons avec la croissance sur ce premier semestre, grâce au rebond de nos ventes en France et à la poursuite de notre développement en Europe, notamment en Allemagne. Même si la conjoncture reste pesante, la demande sur nos marchés s'améliore progressivement et les actions d'attractivité sur notre offre, notamment tarifaires, portent leurs fruits.

Nous avons su également être performant sur tous nos canaux de vente qui sont tous contributeurs à la croissance, validant ainsi à nouveau la pertinence de notre modèle phygital. Nous serons sur ce semestre proche de l'équilibre en termes de résultats en ayant privilégié sur ce semestre la croissance des volumes.

Nous entendons maintenir la dynamique de notre activité au second semestre et poursuivons une gestion rigoureuse de nos charges, avec l'objectif d'être rentable sur l'ensemble de l'exercice. »

Chiffre d'affaires en progression de 8% au 2ème trimestre

Le chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2025-2026 ressort à 10,5 M€ en hausse de +8,3% confirmant le retour à la croissance après le recul enregistré au cours de l'exercice précédent. Cette performance s'appuie sur une progression sensible des volumes vendus (+14%). Elle a été atténuée par la baisse du prix moyen (-5%) liée au mix produit et aux opérations promotionnelles.

L'activité en France (82% du chiffre d'affaires) est en progression de +9,1% soutenue par la hausse des ventes à la fois sur le site Internet et les market-place. Les ventes en boutiques, en légère croissance par rapport à l'an dernier, confirment leur résilience.

Les ventes en Europe, déjà bien orientées sur l'exercice précédent, poursuivent leur progression avec une hausse de près de 5% . L'Allemagne, marché stratégique, est le principal pays contributeur compensant le recul conjoncturel dans les pays latins (Espagne et Italie) sur ce trimestre.

Chiffre d'affaires semestriel au-dessus de 20 m€

Le chiffre d'affaires semestriel ressort à 20,2 M€ en progression de +6,6% . Cette évolution provient de l'effet volume (+13%), l'effet prix étant de -6%. La France contribue pour 16,8 M€ (+6,5%) et l'International pour 3,5 M€ (+6,9%).

Sous l'effet d'une politique de prix un peu plus agressive pour gagner des parts de marché , le taux de marge brute est légèrement inférieur à 60% sur ce semestre . L'EBITDA semestriel devrait ainsi être proche de l'équilibre.

Le Groupe rappelle par ailleurs sa bonne situation financière avec notamment une trésorerie positive.

Perspectives 2025-2026

Tout en conservant une certaine prudence face aux incertitudes, Miliboo entend confirmer au cours des prochains mois la redynamisation de son activité. Le niveau des ventes lors du Black Friday, premier temps fort du second semestre, a été satisfaisant et supérieur à celui de l'an dernier.

Le Groupe continue de piloter activement ses marges et vise une marge brute au second semestre supérieure à celle du premier semestre. L'attention reste toujours portée sur la bonne maitrise des coûts et la préservation d'un bon niveau de trésorerie.

Prochain rendez-vous :

26 février 2026 (après bourse) : Résultats du 1 er semestre 2025-2026

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, à Lyon et à Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 39,0 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2024-25 (clôture au 30 avril 2025). Les ventes sont réalisées principalement en France (83% du chiffre d'affaires) et en Europe (17% du chiffre d'affaires).

