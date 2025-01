MILIBOO : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2024

Chavanod, le 03 janvier 2025 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, publie son bilan semestriel de liquidité.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société MILIBOO à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

32 386 titres MILIBOO,

24 065,65 euros.

Au cours du 2 nd semestre 2024, il a été négocié un total de :

Achats 24 596 titres 45 642,70 € 263 transactions Ventes 17 905 titres 35 004,87 € 169 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

25 695 titres MILIBOO,

34 703,48 euros

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 – position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

43 608 titres MILIBOO,

32 937,02 euros.

A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses trois « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 43,3 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2023-24 (clôture au 30 avril 2024). Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).

Annexes

ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 263 24 596 45 642,70 TOTAL 169 17 905 35 004,87 01/07/2024 1 1 2,04 01/07/2024 1 1 2,04 02/07/2024 1 1 2,04 02/07/2024 1 1 2,04 03/07/2024 1 1 2,04 03/07/2024 1 1 2,04 04/07/2024 4 520 1038,02 04/07/2024 3 675 1373,22 05/07/2024 1 1 2,07 05/07/2024 1 1 2,07 08/07/2024 1 100 216 08/07/2024 4 600 1326 09/07/2024 2 170 372,1 09/07/2024 1 150 336 10/07/2024 2 7 15,05 10/07/2024 1 1 2,15 11/07/2024 1 1 2,15 11/07/2024 1 1 2,15 12/07/2024 1 5 10,75 15/07/2024 1 1 2,15 15/07/2024 1 1 2,15 16/07/2024 1 1 2,15 17/07/2024 5 750 1540,5 17/07/2024 3 600 1234,02 18/07/2024 4 451 938,03 18/07/2024 5 801 1678,01 19/07/2024 3 450 931,5 19/07/2024 1 1 2,15 22/07/2024 1 1 2,04 22/07/2024 5 606 1272,84 23/07/2024 2 151 320,15 23/07/2024 2 11 23,95 24/07/2024 4 534 1116,38 29/07/2024 16 2351 5573,05 25/07/2024 3 904 1930,13 30/07/2024 6 1501 3497,33 26/07/2024 4 451 924,6 31/07/2024 3 600 1453,98 29/07/2024 5 601 1365,83 01/08/2024 1 1 2,46 30/07/2024 6 751 1701,84 06/08/2024 3 420 897,58 01/08/2024 5 601 1433,45 07/08/2024 1 200 440 02/08/2024 7 1050 2321,97 08/08/2024 1 1 2,18 05/08/2024 4 600 1239 09/08/2024 2 96 210,21 06/08/2024 2 944 1968,43 15/08/2024 1 4 8,52 07/08/2024 4 800 1727,12 16/08/2024 1 200 424 08/08/2024 5 401 856,18 19/08/2024 1 156 335,4 09/08/2024 1 1 2,16 20/08/2024 3 401 860,1 12/08/2024 2 126 272,94 21/08/2024 1 500 1050 14/08/2024 2 300 640,5 22/08/2024 1 50 105,5 19/08/2024 3 360 741,6 23/08/2024 1 1 2,09 20/08/2024 1 1 2,1 27/08/2024 1 1 2,09 22/08/2024 2 240 495,6 28/08/2024 1 1 2,07 23/08/2024 1 1 2,09 29/08/2024 4 475 991,23 26/08/2024 1 25 52,5 30/08/2024 1 200 414 27/08/2024 2 41 84,89 04/09/2024 2 354 713,17 28/08/2024 2 121 246,86 05/09/2024 1 1 2,01 02/09/2024 2 212 439,48 10/09/2024 3 450 886,5 03/09/2024 1 120 243,6 12/09/2024 1 1 2 05/09/2024 5 481 945,21 17/09/2024 2 201 329,62 06/09/2024 6 506 1015,09 18/09/2024 2 210 339,91 09/09/2024 5 490 958,59 19/09/2024 1 1 1,65 11/09/2024 3 245 484,1 20/09/2024 1 1 1,61 12/09/2024 3 241 471,2 24/09/2024 1 1 1,61 13/09/2024 10 1140 2025,67 04/10/2024 1 1 1,65 16/09/2024 5 500 838,4 07/10/2024 2 406 657,76 17/09/2024 2 121 193,62 08/10/2024 1 300 489 19/09/2024 1 1 1,65 09/10/2024 2 289 488,18 20/09/2024 1 1 1,61 10/10/2024 2 400 708 24/09/2024 1 1 1,61 14/10/2024 1 62 107,88 25/09/2024 1 50 80,5 15/10/2024 1 1 1,74 26/09/2024 1 50 80,5 16/10/2024 1 1 1,71 27/09/2024 3 295 464,24 17/10/2024 1 1 1,71 30/09/2024 1 50 81,75 18/10/2024 1 200 324 02/10/2024 1 12 19,62 21/10/2024 1 1 1,63 04/10/2024 4 451 717,14 22/10/2024 1 10 15,9 07/10/2024 1 15 24 23/10/2024 2 201 315,55 08/10/2024 3 360 576 24/10/2024 2 209 330,41 09/10/2024 1 1 1,65 25/10/2024 1 1 1,6 11/10/2024 3 301 519,26 28/10/2024 3 401 643,56 15/10/2024 2 2 3,45 29/10/2024 1 1 1,65 16/10/2024 1 1 1,71 30/10/2024 1 1 1,59 17/10/2024 5 481 786,53 31/10/2024 1 1 1,54 18/10/2024 1 120 187,2 01/11/2024 2 11 17,02 21/10/2024 3 241 382,03 04/11/2024 1 1 1,55 22/10/2024 2 130 203,1 05/11/2024 1 8 12,8 23/10/2024 1 1 1,55 06/11/2024 1 1 1,59 25/10/2024 2 121 189,99 07/11/2024 1 1 1,62 28/10/2024 1 1 1,57 11/11/2024 1 1 1,57 29/10/2024 3 301 483,14 12/11/2024 2 11 17,14 30/10/2024 3 301 465,08 13/11/2024 1 18 28,44 01/11/2024 2 94 140,09 14/11/2024 1 1 1,55 04/11/2024 1 1 1,55 15/11/2024 1 1 1,58 06/11/2024 1 1 1,59 20/11/2024 1 10 15,4 07/11/2024 3 301 474,11 21/11/2024 1 1 1,51 11/11/2024 2 151 232,57 25/11/2024 5 950 1498,63 12/11/2024 1 1 1,54 26/11/2024 1 50 79,75 13/11/2024 2 94 144,12 27/11/2024 1 30 47,7 14/11/2024 2 6 9,3 28/11/2024 2 3 4,64 15/11/2024 2 36 55,83 29/11/2024 1 1 1,45 18/11/2024 4 480 744 02/12/2024 1 175 250,25 19/11/2024 2 160 246,66 05/12/2024 3 211 272,38 20/11/2024 2 130 197,9 06/12/2024 2 151 200,81 21/11/2024 3 226 339 09/12/2024 1 1 1,35 22/11/2024 3 390 578,1 10/12/2024 5 547 758,69 26/11/2024 2 125 194,9 11/12/2024 1 1 1,42 27/11/2024 2 41 64,21 12/12/2024 2 201 285,4 28/11/2024 7 721 1033,55 13/12/2024 1 1 1,4 29/11/2024 2 151 214,45 17/12/2024 4 670 883,93 02/12/2024 4 500 700,75 18/12/2024 1 205 276,75 03/12/2024 5 490 643,86 19/12/2024 1 1 1,24 04/12/2024 3 390 507 23/12/2024 1 200 262 05/12/2024 1 1 1,28 30/12/2024 1 124 167,4 06/12/2024 1 1 1,31 09/12/2024 1 1 1,35 10/12/2024 1 1 1,35 11/12/2024 1 1 1,42 12/12/2024 1 1 1,4 13/12/2024 4 361 483,81 18/12/2024 4 367 487,63 19/12/2024 1 1 1,24 20/12/2024 2 136 170,92 23/12/2024 1 150 187,5 27/12/2024 1 99 128,7 30/12/2024 2 49 65,17 31/12/2024 2 130 171,9