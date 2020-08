MILIBOO : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30 JUIN 2020

Chavanod, le 6 août 2020 - Au titre du contrat de liquidité confié par Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 - Code mnémonique : ALMLB), la nouvelle marque digitale d'ameublement, à la Société de Bourse PORTZAMPARC - Groupe BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 19 085 titres MILIBOO ,

, Solde en espèces : 72 640,44 euros.

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achats 103 663 titres 193 409,11 € 271 transactions Ventes 103 880 titres 194 265,28 € 275 transactions



Il est rappelé que lors de la mise en œuvre (à la date d'entrée en vigueur du contrat conforme à la décision AMF n° 2018-01 du 2 juillet 2018 - position au 31/12/2018), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 43 608 titres MILIBOO ,

, Solde en espèces : 32 937,02 euros.



A PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « tendance », modulable et personnalisable sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses deux « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris et à Lyon, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité (filiale en Chine), outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant d'un entrepôt à Fos-sur-Mer (13), opéré par un prestataire extérieur, la société est commercialement présente dans 8 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient environ soixante-dix salariés. La société a réalisé 29.9 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2019-20 (clôture au 30 avril 2020), en hausse de plus de 30% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).



