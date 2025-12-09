 Aller au contenu principal
Mike Wirth, directeur général de Chevron, déclare qu'il discute avec le conseil d'administration de la durée de son mandat
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 19:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Chevron CVX.N , Mike Wirth, a déclaré mardi qu'il discutait avec le conseil d'administration de la date à laquelle il quitterait l'entreprise.

"Cela fait huit ans que je fais ce métier, et dès que la prochaine personne sera prête à prendre la relève, mon travail consistera à me retirer du chemin", a déclaré Mike Wirth lors d'une interview donnée à l'occasion d'une conférence organisée par le Wall Street Journal.

