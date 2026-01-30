Le ministère de la Justice publie des masses de documents du dossier Epstein

Le numéro deux du ministère américain de la Justice, Todd Blanche, lors d'une conférence de presse au ministère à Washington, le 30 janvier 2026 ( AFP / Alex Wroblewski )

Le ministère américain de la Justice a annoncé publier vendredi trois millions de pages supplémentaires concernant Jeffrey Epstein, affirmant avoir ainsi respecté l'obligation imposée à l'administration Trump de faire toute la transparence sur ce dossier politiquement explosif.

"Aujourd'hui nous publions plus de trois millions de pages, dont plus de 2.000 vidéos et plus de 180.000 images", a déclaré le numéro deux du ministère de la Justice, Todd Blanche, lors d'une conférence de presse.

Cela porte à pratiquement 3,5 millions le nombre de pages de ce dossier titanesque rendues publiques par le gouvernement américain depuis décembre sous la contrainte d'une loi votée par le Congrès, a-t-il souligné.

"La publication d'aujourd'hui marque la fin d'un processus très approfondi de recensement et d'analyse de documents pour garantir la transparence au peuple américain et le respect de la loi", a souligné M. Blanche, lisant la conclusion d'une lettre adressée parallèlement au Congrès.

L'élu républicain Thomas Massie c), auteur avec l'élu démocrate Ro Khanna (g) d'une proposition de loi exigeant que l'administration Trump publie les documents d'enquête sur Jeffrey Epstein, lors d'une conférence de presse devant le Capitole, à Washington, le 18 novembre 2025 ( AFP / DANIEL HEUER )

Une fois le rapport prévu par la loi remis au Congrès et les justifications des caviardages des documents publiés au Journal officiel, "le ministère aura rempli ses obligations fixées par la loi", selon cette lettre signée par la ministre, Pam Bondi, et M. Blanche.

Les plus de 2.000 vidéos et de 180.000 images publiées vendredi n'émanent pas toutes de Jeffrey Epstein ou de son entourage a précisé le numéro deux du ministère, expliquant qu'il s'agissait en grande partie de "pornographie".

Hormis la complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, qui purge une peine de vingt ans de prison, les images et vidéos de toutes les femmes ont été masquées, a indiqué Todd Blanche.

- "Pas protégé le président Trump" -

Les publications précédentes ont surtout éclairé le réseau spectaculaire de Jeffrey Epstein, richissime financier new-yorkais retrouvé pendu dans sa cellule en 2019 à New York avant d'être jugé pour avoir monté un système d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures.

Elles ont aussi confirmé la proximité passée entre le criminel sexuel et Donald Trump, lorsque les deux hommes évoluaient au sein de la jet-set de New York dans les années 1990.

Une nouvelle série de dossiers publiés par le gouvernement américain concernant le criminel sexuel Jeffrey Epstein, le 23 décembre 2025 à Washington ( AFP / STAFF )

Le président américain reconnaît l'avoir fréquenté à l'époque, assurant néanmoins avoir rompu avec lui avant qu'il ne soit inquiété par la justice.

Mais contrairement à ses assurances selon lesquelles il n'aurait "jamais pris l'avion d'Epstein", le nom de Donald Trump apparaît huit fois sur la liste des passagers de l'avion privé de Jeffrey Epstein entre 1993 et 1996, selon un courriel d'un enquêteur datant de 2020 diffusé dans le cadre des premières publications.

"Nous nous sommes conformés à la loi et nous n'avons pas protégé le président Trump ni protégé ou omis de protéger qui que ce soit", a assuré Todd Blanche.

"Il y a un appétit et une soif d'information qui ne seront pas étanchés par la lecture de ces documents", a-t-il cependant reconnu.

- Compte-gouttes -

Des parlementaires républicains et démocrates ont joint leurs forces pour pousser à la publication de cette énorme masse de photos, vidéos et documents écrits (courriers électroniques, auditions de témoins, etc), contre la volonté du président américain.

Des clichés, notamment de l'ancien président américain Bill Clinton, du chanteur des Rolling Stones, Mick Jagger, du président du groupe Virgin, Richard Branson, et de Ghislaine Maxwell, après que le ministère américain de la Justice a publié des documents concernant le criminel sexuel Jeffrey Epstein, le 19 décembre 2025 à Washington ( AFP / Mandel NGAN )

Cette réticence de Donald Trump a indigné certains de ses partisans, qui voient dans l'affaire Epstein, terreau fertile pour les théories du complot les plus échevelées, la confirmation de leurs suspicions sur la dépravation et la corruption des élites.

Le ministère de la Justice a justifié la précédente diffusion au compte-gouttes et le caviardage de nombreux documents, expressément autorisé sous strictes conditions par la loi, par la nécessité de protéger les victimes.

Mais ces précautions n'ont fait qu'alimenter les accusations de dissimulation contre l'administration Trump.

Parmi les documents publiés en décembre, des photos de l'ancien président démocrate Bill Clinton en compagnie de Jeffrey Epstein ou de femmes aux visages dissimulés avaient en particulier retenu l'attention.

Bill Clinton a également toujours démenti avoir eu connaissance de ses crimes.