BMW veut accélérer sa restructuration après le 3T pénalisé par ses déboires en Chine

Le logo de la marque automobile allemande BMW est visible sur une voiture BMW à Francfort-sur-le-Main, dans l'ouest de l'Allemagne, le 5 mai 2026. ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le constructeur automobile BMW a dit mercredi vouloir accélérer son programme de restructuration après une forte chute de son bénéfice opérationnel au troisième trimestre largement liée à ses déboires sur le marché chinois.

Comme ses concurrents Volkswagen et Mercedes-Benz, le groupe de Munich est engagé, face à l'hyperconcurrence provenant d'Asie, dans une profonde réorganisation de ses structures passant notamment par la suppression de 8.000 postes d'ici à 2027 et la suppression de 20% des postes de cadres supérieurs.

"Nous progressons bien. Et nous voulons encore accélérer le rythme", a déclaré lors d'une conférence de presse le président du directoire de BMW, Milan Nedeljković, soulignant le succès d'un récent programme de départs volontaires en Allemagne qui a atteint ses objectifs "en trois semaines".

Il n'a pas précisé combien de départs ont été obtenus ni donné de détails sur les objectifs exacts de coupes du groupe, le chiffre de 8.000 n'ayant jamais été communiqué officiellement par BMW.

"Nous allons aussi loin que nos forces nous le permettent", a-t-il simplement déclaré.

Entre juillet et septembre, le bénéfice opérationnel de la branche automobile de BMW, la plus importante, a reculé de près de 40% sur un an, à 910 millions d'euros.

Le bénéfice net du groupe, qui produit également des motos et propose des services financiers, a reculé de 14,7 % sur un an à 1,45 milliard d'euros.

Les résultats de BMW ont une nouvelle fois souffert de ses difficultés en Chine, où l'offensive tarifaire des constructeurs locaux se poursuit.

Les livraisons sur ce marché clé ont reculé d'un quart, sur un an, à plus de 114.000 véhicules.

Le groupe a également été pénalisé par des provisions et amortissements comptables liés à une coentreprise chinoise, l'alourdissement des tarifs douaniers et des effets de change négatifs.

Mardi soir, BMW a revu à la baisse ses objectifs financiers 2026 pour la deuxième fois de l'année à cause de ses coûts de restructuration.

Il prévoit désormais une marge opérationnelle de sa division automobile comprise dans une fourchette comprise entre -0,5 % et +0,5 % (contre 1-3 % auparavant).

Au-delà des économies visant à restaurer les marges, le groupe veut accélérer le renouvellement de ses gammes.

Sa nouvelle offre de véhicules électriques, la "Neue Klasse", devrait "devenir un moteur majeur de l'amélioration de la rentabilité au cours des prochaines années", a assuré BMW dans un communiqué.

Face à une forte demande pour cette offre, le groupe a accéléré sa production, en faisant notamment passer à trois le nombre de d'équipes dans son usine hongroise de Debrecen.

Les véhicules 100% électriques ont représenté 20% des livraisons mondiales du groupe au troisième trimestre.

Malgré ses difficultés, BMW a confirmé ses objectifs financiers à moyen et long terme : atteindre une marge EBIT automobile de 3 à 5 % en 2028, et entre 8 et 10% au début des années 2030.