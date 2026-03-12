MidOcean Energy, soutenue par EIG, achète à JERA des participations supplémentaires dans des projets de GNL australiens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* MidOcean augmente sa participation dans Gorgon de 1,0 % à 1,417 %

* Acquiert la participation de 0,735 % de JERA dans le projet Ichthys

* L'opération est évaluée à moins de 500 millions de dollars, selon une source

* Les parties envisagent une alliance stratégique plus large dans le domaine du GNL

MidOcean Energy, une société de GNL soutenue par la société américaine de capital-investissement spécialisée dans l'énergie EIG, a accepté d'acquérir des participations supplémentaires dans des projets de gaz naturel liquéfié en Australie auprès de la société japonaise JERA, ont annoncé les deux sociétés jeudi.

La transaction couvre la participation de 0,417 % de JERA dans le projet Gorgon exploité par Chevron - ce qui porte la participation de MidOcean à 1,417 % - et la participation de 0,735 % de JERA dans le projet Ichthys LNG exploité par Inpex, ont indiqué les entreprises dans des déclarations séparées.

Elles visent à conclure la transaction au cours du premier semestre 2026 et n'ont pas divulgué les conditions financières.

Une source ayant une connaissance directe de l'affaire a déclaré que la valeur totale de la transaction était inférieure à 500 millions de dollars.

Un porte-parole de JERA a confirmé que JPMorgan JPM.N a agi en tant que conseiller côté vente de JERA. La société a refusé de commenter la valeur de l'opération.

MidOcean n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la taille de l'opération. JPMorgan et UBS

UBSG.S , qui ont agi en tant que banques conseils de MidOcean, se sont refusés à tout commentaire.

"Cette transaction fait progresser la stratégie de MidOcean qui consiste à construire une société de GNL diversifiée à l'échelle mondiale et ancrée dans des actifs et des contreparties de grande qualité", a déclaré R. Blair Thomas, président du conseil d'administration de MidOcean et directeur général d'EIG.

L'opération augmentera l'exposition de MidOcean à l'un des plus grands projets GNL d'Australie, Gorgon, exploité par Chevron, et renforcera sa présence sur le marché gazier de l'Asie-Pacifique, a indiqué MidOcean dans son communiqué.

Gorgon comprend trois trains de GNL d'une capacité nominale totale d'environ 15,6 millions de tonnes métriques par an. Il s'agit désormais du plus grand exportateur de GNL en Australie, un pays qui, jusqu'à ce que les exportations du Qatar soient limitées, était le troisième exportateur de GNL au monde.

MidOcean a acquis sa participation initiale de 1 % dans Gorgon auprès de Tokyo Gas en 2024.

MidOcean détient également une participation de 1,25 % dans Queensland Curtis LNG, exploité par Shell, et EIG a participé à l'échec de l'offre d'achat de Santos STO.AX , deuxième producteur de pétrole et de gaz d'Australie, à la fin de l'année dernière.

MidOcean est une plateforme de gaz naturel liquéfié créée par EIG, l'un des plus grands investisseurs mondiaux dans le domaine de l'énergie et des infrastructures, tandis que JERA est la plus grande société japonaise de production d'électricité.

MidOcean a déclaré que l'accord ajouterait des volumes d'actions non contractés au portefeuille de la société. Les volumes non contractés sont également connus sous le nom de cargaisons spot, dont les coûts ont augmenté depuis le début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran en raison des contraintes d'approvisionnement.

MidOcean et JERA ont déclaré qu'ils étudiaient la possibilité d'une alliance stratégique plus large, qui pourrait inclure une coopération potentielle dans les domaines de l'approvisionnement en GNL, du négoce et des initiatives de décarbonisation.

Entre-temps, JERA conserve ses investissements dans le projet australien Wheatstone LNG, le projet gazier Barossa et le développement du champ gazier Scarborough, a indiqué la société dans son communiqué.

"L'Australie reste stratégiquement importante pour JERA en tant que fournisseur de confiance et fiable de GNL, et JERA se réjouit à l'avance des nombreuses années de sécurité énergétique pour l'Australie, le Japon et la région", a déclaré Ryosuke Tsugaru, haut dirigeant exécutif de JERA.

JERA a multiplié les nouveaux accords en amont et en matière d'approvisionnement, notamment avec les États-Unis et le Qatar, afin de rééquilibrer son portefeuille d'approvisionnement et de réduire sa dépendance à l'égard du fournisseur dominant, l'Australie.

Une autre source a déclaré que le désinvestissement de JERA n'était pas inattendu et reflétait un rééquilibrage du portefeuille, ajoutant que Gorgon et Ichthys avaient tous deux une intensité de dioxyde de carbone relativement élevée.