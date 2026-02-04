Mid America Apartments affiche un FFO trimestriel inférieur aux estimations en raison de la faiblesse de la demande locative

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement immobilier Mid-America Apartment Communities MAA.N a publié mercredi un fonds d'exploitation ajusté (FFO) du quatrième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, pénalisé par la faiblesse de la demande locative sur ses marchés clés alors que l'offre reste élevée.

La FPI basée à Memphis, Tennessee, gère plus de 250 immeubles d'appartements dans les régions du Sud-Est, du Sud-Ouest et du Mid-Atlantic, avec des villes comme Austin, Memphis et Phoenix comme marchés clés.

Au cours du trimestre, le taux de location mixte de la société, qui reflète une combinaison de nouveaux baux et de taux de renouvellement, a diminué de 1,7 %. Les nouveaux baux sur une base comparable ont également baissé de 8,1 %.

Les livraisons de nouvelles offres sont encore élevées par rapport aux normes historiques, a déclaré le directeur général Brad Hill. Il s'attend à une décélération de l'offre nouvelle, ainsi qu'à une forte fidélisation des résidents pour améliorer les taux de location en 2026.

La société s'attend à ce que les fonds d'exploitation ajustés de base pour 2026, une mesure de performance clé pour les FPI, se situent entre 7,32 $ et 7,68 $ par action. Les analystes s'attendent à un FFO de 8,67 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré un bénéfice par action de 48 cents au quatrième trimestre, ce qui est inférieur aux 1,42 $ enregistrés au cours du même trimestre de l'année précédente et inférieur aux estimations des analystes, qui étaient de 92 cents.