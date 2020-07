MICROWAVE VISION : MICROWAVE VISION et HLD Europe entrent en négociations exclusives en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire par HLD Europe

Cette opération sera suivie d'une offre publique obligatoire

HLD Europe est entré en négociations exclusives en vue d'acquérir, au travers d'un véhicule dédié, plusieurs blocs représentant un total d'environ 52,95% du capital de MICROWAVE VISION, notamment auprès de son actionnaire de référence EXIMIUM (holding d'investissement de la famille Baulé), de Bpifrance, Seventure Partners et de plusieurs de ses dirigeants et salariés, au prix de 26€ par action.

Le prix de 26€ par action valorise 100% du capital de MICROWAVE VISION à environ 170 millions d'euros. Ce prix extériorise des primes de 7,9% par rapport au dernier cours de clôture (le 29 juillet 2020) et de 11,2% et 41,0% par rapport aux cours moyens pondérés des 3 et 12 derniers mois.

La conclusion des accords définitifs relatifs au transfert de ces blocs pourra intervenir une fois achevées les procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel applicables au sein du groupe MICROWAVE VISION. La réalisation du transfert resterait soumise à l'obtention préalable d'autorisations réglementaires en France et à l'étranger et devrait intervenir à la fin de l'année 2020.

L'investissement réalisé par HLD Europe témoigne de son intérêt et de sa confiance dans MVG et dans son équipe de direction, au vu de la renommée internationale et du savoir-faire de MVG dans ses métiers ainsi que de sa trajectoire de croissance continue depuis près de 25 ans. HLD Europe apportera dans ce cadre son expertise pour soutenir MVG dans son développement ainsi que dans sa politique de croissance externe.

Monsieur Philippe Garreau continuera de diriger la société et apportera dans ce cadre sa participation dans MVG au véhicule dédié en question, aux côtés d'autres managers du groupe.

Sous réserve de l'acquisition de ces blocs de contrôle, le véhicule dédié contrôlé par HLD Europe déposerait auprès de l'Autorité des marchés financiers, conformément à la réglementation applicable, un projet d'offre publique d'achat simplifiée à titre obligatoire sur le solde des actions de MICROWAVE VISION au prix unitaire de 26 euros, identique au prix des blocs cédés.

Le conseil d'administration de MICROWAVE VISION réuni le 25 juillet 2020, a accueilli favorablement le principe de ce rapprochement, sans préjudice de l'examen de la documentation d'offre publique lorsque celle-ci serait rendue disponible et de l'avis motivé qu'il devrait rendre sur l'offre publique après obtention du rapport d'un expert indépendant en cas de réalisation de l'acquisition des blocs de contrôle. Dès sa nomination l'identité de l'expert et l'objet de sa mission feront l'objet d'une annonce publique.

Le dépôt du projet d'offre publique devrait intervenir en fin d'année 2020.

Philippe Garreau (Président-Directeur Général de MVG) déclare : « Dans un contexte international et technologique en pleine mutation, et à ce stade de son développement, il est essentiel que Microwave Vision puisse accélérer son projet de devenir une ETI leader mondiale dans le secteur des tests et mesures électromagnétiques. Après le soutien d'actionnaires minoritaires de référence et une belle étape de croissance, l'appui d'un partenaire majoritaire, spécialisé dans le développement des entreprises, m'apparait crucial dans cette phase. Ce rapprochement nous permet de bénéficier des moyens financiers et humains et de tout le savoir-faire des équipes d'HLD afin de poursuivre et d'amplifier notre stratégie offensive de croissance. J'ai été convaincu par la dimension entrepreneuriale d'HLD et je suis confiant qu'avec leur appui nous allons passer à la vitesse supérieure de notre expansion »

Cédric Chateau (Associé et Président du Comité d'Investissement de HLD) déclare : « MVG est leader mondial dans le secteur de pointe de la mesure des ondes électro-magnétiques. La société a connu une croissance à deux chiffres depuis plus de dix ans. Cette croissance se nourrit d'une innovation constante pour offrir aux clients de MVG la technologie de mesure de connectivité la plus avancée du marché. HLD est heureux de soutenir Philippe Garreau et son équipe dans les prochaines étapes de son développement et notamment d'accompagner le management dans sa stratégie de croissance organique et externe. Le modèle singulier de HLD, à capitaux permanents, nous permet d'être auprès des entrepreneurs sans contrainte de temps».

A propos de MVG | MICROWAVE VISION GROUP

Depuis sa création en 1987, MVG développe un savoir-faire unique qui permet de visualiser les ondes électromagnétiques. Ces ondes sont au cœur de notre quotidien : Smartphones, ordinateurs, tablettes, voitures, trains, avions - tous ces appareils et véhicules ne fonctionneraient pas sans elles. Année après année, le Groupe met sur le marché et perfectionne des systèmes qui rendent les ondes visibles. Ils permettent à nos clients de mesurer leurs antennes lors des phases de développement de leurs produits.

La mission du Groupe est d'étendre ce savoir-faire unique à tous les secteurs où il peut apporter une forte valeur ajoutée. En 2012, MVG s'est structuré autour de 4 départements : AMS (Antenna Measurement Systems), EMC (Electro-Magnetic Compatibility), EIC (Environmental & Industrial Control) et NSH (National Security & Healthcare).

MVG est implanté dans 10 pays et réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Le Groupe compte plus de 350 collaborateurs et fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 87,4 M€ en 2019. MVG bénéficie de la certification Bpifrance « Entreprise Innovante » et est éligible au PEA-PME.

Euronext : ALMIC | Euronext Growth, code ISIN FR0004058949 | Pour en savoir plus : http://www.mvg-world.com

À propos de HLD Europe

Fondé en 2010 par Jean-Bernard Lafonta, HLD a connu une croissance remarquable dans l'univers du capital investissement. Le Groupe compte aujourd'hui 12 entreprises en France et en Europe, connaissant une croissance moyenne de l'ordre de 10% (dont Tessi, Kiloutou, Coyote, Santé Cie ou encore Rafaut...) et représentant un chiffre d'affaires cumulé de près de 3 milliards d'euros et 17 000 salariés. Fidèle à la volonté de son actionnariat, qui rassemble de nombreux entrepreneurs européens, notamment les familles Decaux, Dentressangle ainsi que Claude Bébéar, HLD investit sans contrainte de durée. Cette particularité a ainsi permis de créer des liens forts avec les dirigeants des entreprises du portefeuille, et d'accompagner le développement de sociétés sur le long terme, en Europe et à l'international.

Aujourd'hui les équipes d'HLD sont présentes en Europe : à Luxembourg, Paris, Milan et Zurich.

A propos d'EXIMIUM

Holding d'investissement familial créé par Michel Baulé, Eximium est un acteur atypique, avec une double culture d'entrepreneur et financière, gérant des investissements pour plus de 500 m€ dans des sociétés cotées small & midcap (à hauteur de 300 m€), non cotées et dans l'immobilier.

Pour en savoir plus : www.eximium.fr // LinkedIn https://www.linkedin.com/company/eximium/

