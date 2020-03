MICROWAVE VISION : Faible impact du COVID-19 sur la production

Le Groupe MVG fait un point sur son activité dans le contexte de la crise sanitaire actuelle et des nouvelles recommandations gouvernementales.

Le Groupe informe le marché que la continuité d'activité a été mise en oeuvre sur l'ensemble de ses sites de production (France, Angleterre, Italie, Etats-Unis, Israël et Chine). Suite aux mesures de confinement annoncées en Californie récemment, l'usine de San Diego poursuivra sa production en se concentrant sur les contrats du secteur Aérospatiale/Défense.

Le Groupe a mis en place des mesures renforcées de précaution, d'hygiène et de distanciation afin de protéger ses salariés présents sur l'ensemble de ses sites. Le télétravail a été généralisé pour toutes les fonctions éligibles et les équipes logistiques ont été organisées afin de respecter toutes les recommandations sanitaires en la matière. Aucun salarié en France n'a été mis en chômage partiel à ce jour.

Sur le plan des approvisionnements, le Groupe continue à s'approvisionner dans de bonnes conditions auprès de ses fournisseurs, malgré quelques retards en Chine pour certains composants mineurs au début de la crise et aujourd'hui résolus.

Le Groupe MVG rappelle qu'il disposait au 1er janvier 2020 d'un carnet de commandes record de 110,2 M€. L'activité est restée très bien orientée au 1er trimestre et aucune commande passée n'a été annulée.

Le Groupe estime à ce jour être en mesure de produire l'ensemble des commandes qui lui sont confiées dans de bonnes conditions. Le rythme des installations dépendra de la capacité à pouvoir intervenir sur les sites des clients. Les opérations de maintenance périodiques pourraient être reportées au cas par cas.

La solidité financière du Groupe et la diversité géographique et sectorielle de ses marchés sont autant d'atouts indéniables dans la gestion de cette situation.

MVG reste très attentif à l'évolution de la situation et tiendra le marché informé de tout effet significatif sur son activité.

Prochain rendez-vous :

Publication des résultats annuels le 21 avril 2019 après bourse.

Réunion téléphonique d'information financière le 22 avril 2019 à 08h30

A propos de MVG | MICROWAVE VISION GROUP

Depuis sa création en 1987, MVG développe un savoir-faire unique qui permet de visualiser les ondes électromagnétiques. Ces ondes sont au cœur de notre quotidien : Smartphones, ordinateurs, tablettes, voitures, trains, avions - tous ces appareils et véhicules ne fonctionneraient pas sans elles. Année après année, le Groupe met sur le marché et perfectionne des systèmes qui rendent les ondes visibles. Ils permettent à nos clients de mesurer leurs antennes lors des phases de développement de leurs produits.

La mission du Groupe est d'étendre ce savoir-faire unique à tous les secteurs où il peut apporter une forte valeur ajoutée. En 2012, MVG s'est structuré autour de 4 départements : AMS (Antenna Measurement Systems), EMC (Electro-Magnetic Compatibility), EIC (Environmental & Industrial Control) et NSH (National Security & Healthcare).

MVG est implanté dans 10 pays et réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Le Groupe compte plus de 350 collaborateurs et fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 87,3 M€ en 2019. MVG bénéficie de la certification Bpifrance « Entreprise Innovante » et est éligible au PEA-PME.

Euronext : ALMIC | Euronext Growth, code ISIN FR0004058949 | Pour en savoir plus : http://www.mvg-world.com

