MICROWAVE VISION : DÉCLARATION DES DROITS DE VOTE

Paris le 25 novembre 2019

Publication du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote

(articles L. 233-8 II du code de commerce et 223-16 du règlement général de l'AMF)

Date Nombre total d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote 31-oct- 2019 6 486 320 Total brut de droits de vote : 8 272 711 Total net de droits de vote* : 8 163 047

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote (actions auto-détenues)



Rendez-vous le 26 février 2020 pour la publication du chiffre d'affaires du 4ème trimestre.

A propos de MVG | MICROWAVE VISION GROUP

Depuis sa création en 1987, MVG développe un savoir-faire unique qui permet de visualiser les ondes électromagnétiques. Ces ondes sont au cœur de notre quotidien : Smartphones, ordinateurs, tablettes, voitures, trains, avions - tous ces appareils et véhicules ne fonctionneraient pas sans elles. Année après année, le Groupe met sur le marché et perfectionne des systèmes qui rendent les ondes visibles. Ils permettent à nos clients de mesurer leurs antennes lors des phases de développement de leurs produits.

La mission du Groupe est d'étendre ce savoir-faire unique à tous les secteurs où il peut apporter une forte valeur ajoutée. En 2012, MVG s'est structuré autour de 4 départements : AMS (Antenna Measurement Systems), EMC (Electro-Magnetic Compatibility), EIC (Environmental & Industrial Control) et NSH (National Security & Healthcare).

MVG est implanté dans 10 pays et réalise 90% de son chiffre d'affaires à l'export. Le Groupe compte plus de 350 collaborateurs et fidélise une clientèle de grands comptes internationaux. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 74,6 M€ en 2018. MVG bénéficie de la certification Bpifrance « Entreprise Innovante » et est éligible au PEA-PME.

Euronext : ALMIC | Euronext Growth, code ISIN FR0004058949 | Pour en savoir plus : http://www.mvg-world.com

