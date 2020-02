Microwave : "Un CA T4 particulièrement dynamique sur les Télécoms"

Publication du chiffre d'affaires T4 2019

Microwave publie un CA 2019 de 87,3 M€ (+17,0%, +12,8% à tcc), supérieur à nos attentes (84,4 M€e) compte tenu d'un CA T4 de 25 M€ (+13,5%) soutenu par la demande pour les produits 5G en fin d'année. Les Télécoms ont ainsi constitué 57% du CA T4 (vs 51% sur 9m) et l'Aéronautique/Défense 43% (vs 49% sur 9m). Sur l'ensemble de l'année la dynamique est bonne sur les deux pôles (+8,8% sur les Télécoms et +27,9% sur l'Aéronautique/Défense). Le momentum reste favorable sur les deux segments et Microwave bénéficie d'une bonne visibilité sur 2020/2021 avec un carnet de commandes de 110,2 M€ (+50%) au 01/01/2020. MVG entend afficher une croissance d'EBE égale à celle du CA à tcc (+12,8%), soit un EBE 2019 de 11,6 M€.

Recommandation

Suite à la mise à jour de notre modèle, notre objectif de cours ressort à 23,50 € (vs 19,00 €) et notre recommandation passe à Accumuler (vs Achat).