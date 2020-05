Microwave : "Très bonne dynamique au T1 et perspectives favorables"

Publication du chiffre d'affaires T1 2020

Microwave Vision publie un très bon chiffre d'affaires T1 2020 de 22,6 M€, en croissance de +21,5% (+19,0% à tcc). La branche AMS ressort en forte hausse de 35,6% à 18,3 M€. Les branches EMC et EIC ressortent respectivement à 3,6 M€ (vs 4,6 M€ en 2019) et 0,6 M€ (+40%). Les prises de commandes du T1 ressortent à 53,3 M€ (+12,1%, +9,1% à tcc) renforcées par le contrat annoncé en mars dernier de 30 M€ dans l'Aérospatiale/Défense. Avec un profil résilient à la crise du Covid-19, MVG est confiant pour afficher croissance de l'activité et hausse de son EBITDA en 2020.

Recommandation

Compte tenu de la mise à jour de nos estimations et de nos modèles, notre objectif de cours ressort à 28,00 € (vs 23,50 €) et nous sommes à l'Achat.