MicroStrategy progresse alors que MSCI met de côté les plans visant à exclure les sociétés de trésorerie cryptographiques de ses indices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Strategy, la société du milliardaire Michael Saylor MSTR.O , ont augmenté de 6% dans les échanges de pré-marché mercredi, après que MSCI ait abandonné un plan visant à exclure l'accumulateur de bitcoin s et d'autres sociétés de trésorerie cryptographiques de ses indices.

Les sociétés de trésorerie d'actifs numériques, souvent appelées les DATCO, ont connu un regain de popularité en 2025 lorsqu'une vague d'entreprises a commencé à détenir des jetons cryptographiques tels que le bitcoin, l'éther et le solana comme principaux actifs de trésorerie, faisant grimper les prix et donnant aux investisseurs une approximation de l'exposition directe.

Malgré leur popularité, les jetons restent sujets à de fortes variations de prix et les actions de la plupart des entreprises sont restées volatiles. Le traitement comptable est également incertain, les analystes et les experts du secteur débattant de la question de savoir si ces sociétés doivent être considérées principalement comme des véhicules de détention ou évaluées sur la base de leurs activités sous-jacentes.

"Pour l'instant, MSCI maintiendra le traitement actuel de l'indice pour les DATCO dont les actifs numériques représentent 50 % ou plus du total des actifs", ont écrit les analystes de J.P. Morgan dans une note.

Le fournisseur d'indices MSCI avait proposé de retirer les DATCO de ses indices de référence mondiaux à l'automne, au motif qu'ils ressemblent à des fonds d'investissement, qui ne sont pas inclus dans ses indices. Cette décision avait suscité des craintes plus larges quant à la possibilité que d'autres grands fournisseurs d'indices boursiers adoptent une position similaire.

Nombre de ces entreprises ont répondu qu'elles étaient des sociétés opérationnelles développant de nouveaux produits et que les propositions de MSCI excluaient injustement les crypto-monnaies.

"MSCI a l'intention d'ouvrir une consultation plus large sur le traitement des sociétés non opérationnelles en général... nous pensons que l'exclusion est reportée à plus tard dans l'année", a déclaré Mike O'Rourke, stratège en chef du marché chez JonesTrading.

Les actions de Strategy, qui était à l'origine la société de logiciels MicroStrategy, ont bondi après qu'elle a commencé à acheter des bitcoins en 2020. Elle a été la première parmi les DATCO, contribuant à déclencher une frénésie de trésorerie cryptographique qui s'est ensuite propagée à des dizaines d'autres entreprises.

Son action a terminé l'année 2025 en baisse de 47,5 % en raison de l'effondrement des cours du bitcoin.