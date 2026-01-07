MicroStrategy gagne, MSCI maintient les sociétés de trésorerie en crypto-monnaie dans les indices

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions de MicroStrategy MSTR.O sont en hausse de 3,9 % à 164,2 $ en pré-marché après que MSCI MSCI.N a abandonné son projet d'exclure les sociétés de trésorerie de crypto-monnaie de ses indices

** La décision maintient les sociétés de trésorerie d'actifs numériques (DATCOs) dans les indices de référence mondiaux; MSCI avait proposé le retrait à l'automne dernier

** Les DATCO ont gagné en popularité en 2025 lorsque les entreprises ont commencé à détenir des bitcoin s, des éthers et d'autres jetons comme principaux actifs de trésorerie, donnant aux investisseurs une exposition par procuration aux crypto-monnaies

** J.P. Morgan déclare: "Pour l'instant, MSCI maintiendra le traitement actuel de l'indice pour les DATCO dont les avoirs en actifs numériques représentent 50% ou plus des actifs totaux"

** À la dernière clôture, l'action MSTR a chuté de 58,3 % au cours de l'année écoulée