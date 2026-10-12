Microsoft veut miser sur ses propres puces Maia pour son infrastructure d'IA

Sur son blog officiel, Microsoft annonce son intention d'utiliser sa propre famille de puces Azure Maia pour des déploiements de plusieurs gigawatts dans le cadre de son infrastructure d'IA à partir de 2027, afin d'en faire le principal système d'inférence pour ses produits et services.

Le groupe de Redmond (Etat de Washington) rappelle que Maia 200 prend désormais en charge des charges de travail en production chez Microsoft, notamment Microsoft Copilot, et accompagne l'équipe MAI dans le développement de modèles de nouvelle génération. GitHub Copilot et Microsoft Foundry devraient également adopter cette technologie d'ici la fin de l'année.

Troisième génération du programme Azure Maia, Maia 300 repose sur une architecture axée sur l'inférence, optimisée pour les charges de travail d'IA nécessitant un contexte long, une importante capacité de mémoire et des opérations de décodage intensives. Cette approche implique de trouver un équilibre entre la puissance de calcul, la bande passante mémoire, les capacités réseau et l'efficacité énergétique à l'échelle du cloud.

"En améliorant l'efficacité de l'ensemble du système, nous nous attendons à ce que Maia 300 produise 40% de jetons supplémentaires par mégawatt par rapport aux principaux systèmes reposant sur des GPU. Dans une configuration complète de 96 accélérateurs, Maia 300 offre également un débit de jetons jusqu'à sept fois supérieur à celui de Maia 200 à l'échelle d'une baie de serveurs", affirme Microsoft.

L'entrée en production de Maia 300 est prévue en 2027. Ensemble, les deux générations Maia 200 et Maia 300 sont conçues pour prendre en charge un large éventail de services d'IA supplémentaires de Microsoft, notamment des tâches agentiques en plusieurs étapes, qui permettront à GitHub de proposer des outils de programmation plus efficaces.