Microsoft va supprimer 10% de ses effectifs en France

Le géant américain Microsoft , qui a engagé un vaste plan mondial de réduction du personnel, va supprimer 10% de ses effectifs en France afin "d'améliorer (son) efficacité opérationnelle", a indiqué le groupe lundi à l'AFP, confirmant une information du site L'Informé.

Immeuble Microsoft le 6 mars 2018 2018 à Issy-Les-Moulineaux,dans les Hauts-de-Seine. ( AFP / GERARD JULIEN )

Cela correspond à environ 200 postes, Microsoft employant près de 2.000 personnes en France, selon le média d'investigation.

"Nous ajustons nos effectifs afin de répondre aux exigences prévisionnelles stratégiques et business, améliorer l'efficacité opérationnelle tout en positionnant l'entreprise pour une croissance à long terme", a déclaré le géant des logiciels dans un communiqué.

Microsoft précise avoir signé un accord collectif de rupture conventionnelle avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives du personnel qui sera mis en oeuvre, sur la base du volontariat, dans les prochains mois.

Ces suppressions d'emplois s'inscrivent dans un plan de réduction mondial, la firme cofondée par Bill Gates ayant annoncé licencier au total jusqu'à près de 9.000 salariés en juillet et 6.000 en mai.

Beaucoup d'observateurs font le lien entre cette cure d'amaigrissement et le déploiement de l'intelligence artificielle (IA) au sein de l'entreprise, parmi les plus avancées dans ce domaine.

Fin avril, le directeur général de Microsoft, Satya Nadella, avait révélé que 20 à 30% du code de programmation en interne était désormais écrit par de l'IA.