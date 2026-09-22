Microsoft va permettre à la DARPA d'accéder directement à un système quantique sur son nouveau site du Maryland

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Stephen Nellis

Microsoft MSFT.O a annoncé mardi qu’il allait donner à l’Agence pour les projets de recherche avancée de défense (DARPA) des États-Unis un accès direct et sur site à son tout dernier matériel d’informatique quantique, dans le cadre d’un nouveau centre de recherche que l’entreprise a ouvert dans le Maryland en collaboration avec l’université du Maryland et d’autres partenaires industriels.

Situé dans le Discovery District de l’université, près de Washington, D.C., ce centre abritera un nouveau système quantique équipé de la puce Majorana 2 de Microsoft , qui permettra à la DARPA de procéder à des tests et à des évaluations en toute indépendance.

Les ordinateurs quantiques laissent entrevoir la possibilité de résoudre des problèmes qui prendraient des milliers d’années à des machines conventionnelles. La protection et le décryptage des communications chiffrées revêtent un intérêt particulier pour les experts en sécurité nationale.

Microsoft fait partie des nombreuses entreprises spécialisées dans l’informatique quantique évaluées par la DARPA afin de déterminer si une approche de l’informatique quantique peut aboutir à des systèmes économiquement viables d’ici 2033.

Jusqu’à présent, la DARPA évaluait la technologie de Microsoft à distance, en accédant à des machines situées à Redmond, dans l’État de Washington, et en Europe. La livraison dans le Maryland marque le passage à un accès physique dans un espace dédié de la DARPA, où ses experts peuvent installer le matériel et le faire fonctionner selon leurs propres séquences de démarrage.

« C’est très important pour nous, car cela permet essentiellement à la DARPA de tester la machine sur le terrain et de se faire une idée de sa qualité et de ses performances », a déclaré Zulfi Alam, vice-président de Microsoft Quantum, lors d’une interview.

M. Alam a ajouté que cet accord imposait une certaine discipline alors que Microsoft passe de la recherche à la commercialisation d’un produit. Le principal critère d’évaluation de la DARPA consiste à déterminer si la valeur des calculs effectués par un système quantique l’emporte sur le coût de ce dernier.

« Cela impose une certaine rigueur technique dont les équipes scientifiques ne disposent généralement pas », a-t-il ajouté, décrivant la DARPA comme « une organisation en toute confiance » avec laquelle Microsoft peut partager à la fois ses travaux en cours et ses projets futurs.

M. Alam a précisé que la DARPA commencerait par la puce Majorana 2, mais que le système installé dans le Maryland serait conçu pour pouvoir intégrer à l’avenir les puces que Microsoft est en train de développer.

Microsoft a déclaré qu’elle prévoyait de disposer de systèmes quantiques commerciaux d’ici 2029.