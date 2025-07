Microsoft: un jumeau numérique pour la cathédrale Notre-Dame information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 11:12









(Zonebourse.com) - Microsoft a annoncé lundi qu'il allait commencer à travailler dès cet automne à la création d'une réplique numérique de Notre-Dame, la cathédrale de Paris vieille de 862 ans récemment restaurée.



Le projet, mené en partenariat avec le ministère de la Culture et la société française Iconem, doit permettre de créer un jumeau numérique de l'édifice haut de 128 mètres et surmonté de deux tours de 69 mètres qui s'élèvent au-dessus de la Seine.



L'objectif est de créer une réplique numérique qui conservera de manière permanente sous forme numérique chaque détail de Notre-Dame, garantissant ainsi que sa structure, son histoire et son symbolisme soient protégés et accessibles pour les générations futures.



Le groupe américain prévoit de combiner l'imagerie avancée et l'IA afin de faire don à l'Etat français d'un jumeau numérique qui pourra être utilisé par les spécialistes de la préservation et exposé dans le futur musée Notre-Dame de Paris.



Après un incendie dévastateur en 2019, Notre-Dame - dont la construction avait débuté en 1163 et s'était poursuivie pendant près de 200 ans - a rouvert ses portes au public à la fin de l'année 2024.



Le projet doit utiliser la même technologie et les méthodes que le géant technologique avait développées avec Iconem pour créer l'année dernière un jumeau numérique de la basilique Saint-Pierre, à partir de plus de 400.000 photos et d'algorithmes d'IA avancés, en collaboration avec le Vatican.



Outre le projet Notre-Dame, nous annonçons également aujourd'hui un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France - en collaboration avec Iconem - en vue de numériser près de 1 500 décors issus de spectacles présentés à l'Opéra national de Paris entre 1800 et 1914.



Microsoft dit avoir également lancé un autre projet avec le Musée des Arts Décoratifs afin de rendre accessibles au public les descriptions numériques détaillées d'environ 1,5 million d'objets datant du Moyen Âge à nos jours, une initiative destinée aux chercheurs en histoire, en histoire de l'art et en conservation.







