Microsoft se retire d'un accord avec Nscale concernant un centre de données au Royaume-Uni, selon le Telegraph

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations contextuelles au paragraphe 4, réponse de Nscale aux paragraphes 5 et 6)

Microsoft MSFT.O s'est retirée d'un accord portant sur un centre de données conclu avec le fournisseur britannique de services cloud Nscale, a rapporté dimanche le journal britannique The Telegraph.

Le géant américain de la technologie, l'un des deux plus gros clients de Nscale, a récemment résilié son contrat concernant le centre de données de Loughton, dans l'Essex, selon cet article.

Le journal n'a pas précisé les raisons pour lesquelles Microsoft s'est retiré du projet, et Microsoft n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

L'article du Telegraph indique que Nscale avait connu des retards répétés dans le cadre de ce projet. Les responsables du réseau électrique national auraient déclaré à Nscale qu'ils ne prévoyaient pas d'alimentation électrique pour le centre de données avant les années 2030.

« Notre relation avec Microsoft reste solide et s'inscrit dans la durée, et ce problème malheureux lié au réseau électrique londonien n'a aucune incidence sur nos autres contrats », a déclaré un porte-parole de Nscale à Reuters.

« Nous restons engagés tant envers le projet de Loughton qu’envers le Royaume-Uni, et nous étudions des sources d’énergie alternatives pour ce site, ainsi que pour d’autres sites d’expansion au Royaume-Uni. »

Nscale a déposé le mois dernier une demande d’introduction en bourse aux États-Unis; selon son prospectus, Microsoft et Anthropic devraient être ses principaux clients.

Nscale fournit une infrastructure , comprenant des ressources de calcul, d’alimentation électrique et des centres de données, ainsi que des logiciels destinés à l’entraînement et à l’exécution de modèles d’IA.

Le groupe d'IA soutenu par Nvidia NVDA.O , et en concurrence avec CoreWeave CRWV.O , Nebius NBIS.O , Crusoe et Lambda, a connu une croissance rapide depuis son lancement, passant de 100 millions de dollars à plus de 103 milliards de dollars de valeur totale des contrats en seulement deux ans et demi.