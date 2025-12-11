Microsoft s'oppose à un procès de 2,8 milliards de dollars au Royaume-Uni concernant les licences d'informatique dématérialisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft a été accusée jeudi de surfacturer des milliers d'entreprises britanniques pour l'utilisation du logiciel Windows Server sur des services d'informatique en nuage fournis par Amazon, Google et Alibaba, lors d'une audience cruciale dans le cadre d'un procès de 2,1 milliards de livres (2,81 milliards de dollars).

Les autorités de régulation de Grande-Bretagne, d'Europe et des États-Unis ont commencé à examiner séparément les pratiques de Microsoft MSFT.O et d'autres entreprises en matière d'informatique dématérialisée.

Maria Luisa Stasi, avocate spécialisée en droit de la concurrence, porte l'affaire au nom de près de 60 000 entreprises qui utilisent le serveur Windows sur des plates-formes concurrentes d'informatique en nuage, arguant que Microsoft le rend plus cher que sur son propre service d'informatique en nuage, Azure.

Stasi demande au Tribunal d'appel de la concurrence de Londres de certifier l'affaire, ce qui constitue une première étape de la procédure.

Microsoft, cependant, affirme que l'affaire de Stasi n'établit pas un plan détaillé de la manière dont le tribunal calculera les pertes alléguées et qu'elle devrait être rejetée.

MICROSOFT ACCUSÉE DE "STRATÉGIE ABUSIVE"

L'avocate de Stasi, Sarah Ford, a déclaré au tribunal que des milliers d'entreprises avaient été surfacturées parce que Microsoft facture des prix plus élevés à ceux qui n'utilisent pas Azure, ce qui en fait une option moins chère que l'AWS d'Amazon AMZN.O ou la Google Cloud Platform GOOGL.O .

Elle a également déclaré que "Microsoft dégrade l'expérience utilisateur de Windows Server" sur les plateformes concurrentes, ce qui, selon Sarah Ford, fait partie d'une "stratégie abusive cohérente visant à tirer parti de la position dominante de Microsoft" sur le marché de l'informatique en nuage.

Microsoft soutient que son activité verticalement intégrée, qui consiste à utiliser Windows Server comme intrant pour Azure tout en accordant des licences à ses rivaux, peut favoriser la concurrence.

En juillet, un groupe d'enquête de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés a déclaré que les pratiques de Microsoft en matière de licences réduisaient la concurrence pour les services d'informatique en nuage "en désavantageant matériellement AWS et Google".

Microsoft a déclaré à l'époque que le rapport du groupe n'avait pas tenu compte du fait que "le marché de l'informatique dématérialisée n'a jamais été aussi dynamique et concurrentiel".

(1 $ = 0,7473 livre)