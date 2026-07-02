Microsoft s'associe à la société singapourienne Lightstorm pour construire un câble sous-marin reliant l'Inde à l'Asie du Sud-Est

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abhirami G

Un consortium regroupant Microsoft MSFT.O et la start-up de télécommunications Lightstorm prévoit de construire un nouveau câble sous-marin reliant l’Inde à la Malaisie et à Singapour, alors que les entreprises technologiques se livrent à une course effrénée pour développer leurs infrastructures d’IA et de cloud computing en Inde, l’un des marchés de données connaissant la plus forte croissance au monde. Ce consortium, qui compte également parmi ses membres Tata Communications TATA.NS , Singapore Telecommunications

STEL.SI , la société singapourienne ASEAN Cableship et la société japonaise NEC Corporation, construira le câble I-2SEA afin de prendre en charge les charges de travail liées à l’IA, au cloud et à l’hyperscale, ont annoncé jeudi ces entreprises.

Elles n’ont pas fourni de détails supplémentaires, notamment sur le montant de l’investissement.

Le réseau s'étendra sur 3.600 km et disposera de stations d'atterrissage à Machilipatnam, dans l'État d'Andhra Pradesh, au sud de l'Inde, où Meta META.O et Alphabet GOOGL.O ont annoncé la construction de centres de données.

Le câble devrait être opérationnel au quatrième trimestre 2029, a déclaré à Reuters Amajit Gupta, directeur général de Lightstorm Group, lors d’une interview.

Soutenue par I Squared, l’entreprise relie actuellement 19 zones dédiées à l’IA et au cloud à travers l’Inde via des réseaux terrestres de fibre optique, et ce nouveau réseau devrait porter ce nombre à 29, a précisé Gupta.

La capacité opérationnelle des centres de données en Inde pourrait doubler par rapport aux 1,4 gigawatts actuels d’ici 2027, sur la base des projets en cours de construction, et quintupler d’ici 2030 si les projets prévus sont accélérés, a indiqué Macquarie Equity Research dans un rapport publié en octobre dernier.

Les câbles sous-marins acheminent environ 95 % du trafic Internet mondial. L’Inde dispose actuellement de 17 câbles sous-marins actifs, d’une capacité potentielle maximale de 960 térabits par seconde, et au moins 10 autres ont été officiellement annoncés, selon TeleGeography, un cabinet d’études spécialisé dans les télécommunications. Par ailleurs, Lightstorm prévoit de s’introduire en bourse en Inde mi-2027, a déclaré Gupta, sans donner plus de détails. En mars, la société visait une valorisation pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars, selon un article de presse .