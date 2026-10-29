Microsoft s'apprête à lever 25 milliards de dollars grâce à une émission d'obligations aux États-Unis, selon Bloomberg News

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(Ajoute du contexte et des détails sur les flux de trésorerie)

Microsoft MSFT.O prévoit de lever au moins 25 milliards de dollars grâce à sa première émission d'obligations notées « investment grade » aux États-Unis depuis plus de neuf ans, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Cette émission obligataire ferait de Microsoft le dernier géant technologique en date à faire appel aux marchés de la dette pour financer ses ambitions en matière d’IA.

Les plus grandes entreprises technologiques mondiales se sont toutes tournées vers l’émission d’obligations et la levée de fonds propres au cours de l’année écoulée pour financer leur frénésie de dépenses en matière d’IA, ce qui marque un changement d’approche pour les géants de la Silicon Valley qui comptaient généralement sur leurs importantes réserves de trésorerie pour financer leurs investissements.

Microsoft vendrait ces titres de dette en pas moins de 10 tranches, avec des échéances allant de deux à 40 ans, a rapporté Bloomberg, ajoutant qu’aucune décision définitive n’avait été prise quant au volume de l’émission et que celui-ci pourrait varier en fonction de la demande.

Wells Fargo WFC.N , JPMorgan Chase JPM.N et UBS Group AG

UBSG.S assurent le montage de l’émission obligataire, a indiqué Bloomberg.

Ces banques n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Microsoft a renvoyé Reuters vers un document réglementaire confirmant la vente d’obligations sans toutefois en préciser le montant.

Cette information intervient juste un jour après que la directrice financière de Microsoft, Amy Hood, a déclaré aux investisseurs lors d’une conférence téléphonique sur les résultats que la société rechercherait des sources de financement supplémentaires «lorsque nous estimerons que cela est intéressant», invoquant la nécessité de préserver ses flux de trésorerie et sa flexibilité financière.

L’action de la société, qui s’échangeait en hausse jeudi avant l’ouverture de la Bourse après la publication de résultats encourageants et de perspectives de ventes dans le cloud pour le trimestre en cours , a légèrement reculé après la publication de cette information. Le titre affichait en dernier lieu une hausse d’environ 1 %.

Microsoft prévoit de continuer à générer un flux de trésorerie disponible positif au cours de son exercice fiscal actuel, qui s’achève en juin 2027, ce qui en fait un cas à part parmi ses concurrents des « Big Tech » et des « hyperscalers », qui ont tous commencé à puiser dans leurs réserves pour financer l’expansion de leurs centres de données.

Mercredi, les investisseurs ont sanctionné Alphabet

GOOGL.O , concurrent , alors que la société mère de Google a brûlé 9,07 milliards de dollars au troisième trimestre, après avoir soldé Meta META.O la semaine dernière à la suite de la première consommation de trésorerie de la société mère de Facebook depuis plus d’une décennie.