Microsoft s'apprête à investir 50 milliards de dollars dans le développement de l'IA dans les pays du Sud
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 06:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O a déclaré mercredi qu'elle était sur le point d'investir 50 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie pour aider à étendre l'IA aux pays du "Sud".

L'annonce a été faite lors du sommet sur l'IA à New Delhi, où les dirigeants des géants mondiaux de l'IA rencontrent plusieurs leaders mondiaux cette semaine.

Le "Sud global" désigne les pays en développement, émergents ou à faible revenu, situés pour la plupart dans l'hémisphère sud.

Microsoft a dévoilé l'année dernière des investissements en IA d'une valeur de 17,5 milliards de dollars en Inde, le géant américain de la technologie renforçant ainsi son pari sur l'un des marchés numériques à la croissance la plus rapide au monde.

