Microsoft reprend un projet de centre de données abandonné au Texas
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 19:58
Le retrait d'Oracle et d'OpenAI serait lié à des discussions prolongées sur le financement et à une évolution des besoins d'OpenAI. Une source proche du dossier indique toutefois que les accords existants entre ces deux entreprises restent inchangés. Ni Microsoft ni les autres parties concernées n'ont souhaité commenter officiellement ces informations.
Cette opération intervient dans un contexte d'investissements massifs des grandes entreprises technologiques dans les centres de données, nécessaires au développement des services d'intelligence artificielle générative. Ces infrastructures, très gourmandes en puissance de calcul, sont devenues un enjeu stratégique majeur pour soutenir la croissance d'outils comme ChatGPT ou Copilot.
Valeurs associées
|374,4700 USD
|NASDAQ
|-2,23%
A lire aussi
-
La banque Edmond de Rothschild a été perquisitionnée vendredi à Paris dans une enquête financière liée aux dossiers Epstein, visant notamment l'un de ses anciens salariés, le diplomate français Fabrice Aidan. Cette perquisition a été réalisée au siège de la banque ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales mardi vers 19H00 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son 25e jour. Trump affirme que l'Iran a offert aux États-Unis "un très gros cadeau" lié aux hydrocarbures Donald Trump a affirmé mardi que ... Lire la suite
-
L'offensive menée par le Guatemala contre les gangs après l'assassinat de 11 policiers en janvier s'opère "sans abus" ni "arrestations arbitraires", a assuré dans un entretien à l'AFP le ministre de la Défense, Henry Saenz, affirmant se démarquer du modèle sécuritaire ... Lire la suite
-
Près de Kiev, dans le village de Tchoubynske, des ours se réveillent de leur hibernation hivernale. Le sanctuaire des ours "White Rock" sauve et réhabilite des animaux sauvages évacués de la ligne de front, retirés des cirques ou secourus de captivité privée. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer