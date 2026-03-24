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Microsoft reprend un projet de centre de données abandonné au Texas
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 19:58

Microsoft a conclu un accord pour louer un projet de centre de données situé à Abilene, au Texas, initialement destiné à Oracle et OpenAI. Ce site, d'une capacité d'environ 700 mégawatts, se trouve à proximité du campus Stargate, un projet majeur d'infrastructures d'intelligence artificielle porté par les deux partenaires. Selon des informations du Wall Street Journal, Microsoft a trouvé un accord avec le développeur Crusoe après l'abandon du projet par ses occupants initiaux.

Le retrait d'Oracle et d'OpenAI serait lié à des discussions prolongées sur le financement et à une évolution des besoins d'OpenAI. Une source proche du dossier indique toutefois que les accords existants entre ces deux entreprises restent inchangés. Ni Microsoft ni les autres parties concernées n'ont souhaité commenter officiellement ces informations.

Cette opération intervient dans un contexte d'investissements massifs des grandes entreprises technologiques dans les centres de données, nécessaires au développement des services d'intelligence artificielle générative. Ces infrastructures, très gourmandes en puissance de calcul, sont devenues un enjeu stratégique majeur pour soutenir la croissance d'outils comme ChatGPT ou Copilot.

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