Microsoft: renforce ses liens avec Accenture en cybersécurité

(CercleFinance.com) - Accenture et Microsoft ont annoncé jeudi qu'ils allaient étendre leur collaboration dans le domaine de la cybersécurité en réalisant un co-investissement dans le développement de solutions alimentées par l'intelligence artificielle (IA) générative.



Le spécialiste de l'externalisation et le géant des logiciels expliquent que l'objectif de leur partenariat consiste à aider les entreprises à contrer les menaces émergentes, à rationaliser leurs outils technologiques et à optimiser les coûts opérationnels.



Selon un rapport publié par Accenture, 90% des organisations ne seraient pas prêtes à faire face à des cybermenaces amplifiées par l'IA.



Parmi les offres proposées figurent la modernisation des centres d'opérations de sécurité (SOC), l'automatisation de la sécurité des données et de l'IA, la migration et la consolidation des infrastructures orientées sécurité, ainsi qu'un renforcement de la gestion des identités et des accès (IAM).



Les deux partenaires expliquent avoir récemment mené à bien un projet dans le domaine avec Nationwide, la première société de crédit immobilier au monde avec plus de 17 millions de clients au Royaume-Uni, afin de renforcer ses capacités de cybersécurité via une migration à grande échelle vers Microsoft Sentinel.





