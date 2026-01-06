Microsoft renforce sa plateforme Fabric par l'acquisition d'Osmos
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 09:46
Microsoft a officialisé le rachat d'Osmos dans l'objectif d'accélérer l'ingénierie de données autonome au sein de Microsoft Fabric. Face à la multiplication des flux d'informations souvent manuels et coûteux, les solutions d'Osmos permettent de transformer des données brutes en actifs exploitables pour l'analyse et l'intelligence artificielle directement dans OneLake, le lac de données unifié de la plateforme.
Selon Bogdan Crivat, vice-président d'entreprise chez Azure Data Analytics, cette acquisition marque une étape vers un futur où "des agents d'IA autonomes travaillent aux côtés des personnes" pour réduire les charges opérationnelles.
Les équipes d'Osmos rejoindront la division ingénierie de Microsoft Fabric pour simplifier l'interconnexion et le partage des données à l'échelle de l'entreprise. Cette opération souligne la stratégie du groupe visant à unifier l'analyse de données sur un support unique et sécurisé.
Valeurs associées
|472,7700 USD
|NASDAQ
|-0,04%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris recule mardi, à contre-courant des autres grandes places financières portées par la hausse d'un secteur technologique peu présent à la cote française. L'indice vedette CAC 40 cédait 0,28% à 8.188,69 points vers 10H30, en repli de 22,81 points. ... Lire la suite
-
6 janvier - Goldman Sachs a relevé mardi son objectif à 12 mois pour l’indice paneuropéen STOXX 600 à 625 points contre 615 points auparavant, citant une croissance économique mondiale plus solide, une amélioration des bénéfices des entreprises et des valorisations ... Lire la suite
-
L'opérateur polonais InPost a déclaré mardi avoir reçu une proposition indicative pour l'acquisition potentielle de l'ensemble de ses actions, une annonce qui a fait bondir son titre en Bourse. Le groupe de consignes automatiques n'a pas révélé l'identité de l'auteur ... Lire la suite
-
(AOF) - Trigano (-2,07%, à 170,70 euros) se replie malgré la présentation de données trimestrielles plutôt encourageantes. Sur le premier trimestre 2025-2026, clos le 30 novembre, le chiffre d’affaires du spécialiste des véhicules et d’équipements de loisirs a ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer