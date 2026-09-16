Microsoft relève de 8% son dividende trimestriel

Microsoft a fait part mardi soir de la décision de son conseil d'administration de relever de 8% son dividende trimestriel, pour le porter à 0,98 USD par action. Ce dividende sera mis en paiement à partir du 10 décembre, au profit des actionnaires qui seront enregistrés au 19 novembre.

Pour rappel, le groupe de Redmond (Etat de Washington) a dévoilé fin juillet, au titre de son 1er trimestre comptable (clos fin juin), un BPA ajusté d'éléments exceptionnels (non-GAAP) de 4,74 USD, en croissance de 23% en comparaison annuelle.

Par ailleurs, le géant informatique a annoncé que son assemblée annuelle des actionnaires 2026 se tiendra le 8 décembre prochain. Les actionnaires qui seront enregistrés au 30 septembre auront le droit de vote pour leurs actions.