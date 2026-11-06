Microsoft réduit progressivement ses capacités de calcul louées auprès d'Oracle

Microsoft aurait décidé de ne pas renouveler son contrat de location de capacités de calcul dédiées à l'intelligence artificielle auprès d'Oracle, selon Bloomberg. Le groupe aurait commencé ces derniers mois à désactiver progressivement les infrastructures concernées, équipées d'anciennes générations de processeurs graphiques Nvidia devenues moins adaptées à ses besoins. Cette décision s'inscrit dans une réévaluation plus large de ses partenariats cloud, représentant plusieurs milliards de dollars.

Le retrait progressif de Microsoft reflète sa volonté d'optimiser ses investissements dans l'intelligence artificielle en privilégiant les infrastructures offrant les meilleures performances technologiques. L'évolution rapide des processeurs Nvidia réduit progressivement l'intérêt économique des équipements plus anciens, poussant les grands clients à réexaminer leurs engagements auprès des fournisseurs externes. Cette stratégie intervient également dans un environnement politique plus incertain, marqué par les résultats des élections américaines de mi-mandat et les inquiétudes concernant un éventuel renforcement des restrictions sur la construction de centres de données. Ces risques réglementaires alimentent les préoccupations des investisseurs quant au rythme de développement des infrastructures d'IA.

Cette réévaluation concerne également d'autres partenaires de Microsoft, notamment IREN, fournisseur spécialisé dans le cloud d'intelligence artificielle. Ce dernier a indiqué avoir retardé certaines livraisons d'équipements après une demande de modification de l'architecture de son réseau formulée par Microsoft. La mise en service de capacités correspondant à plus de 4 milliards de dollars de revenus annualisés, initialement attendue avant la fin de l'année, a ainsi été repoussée à janvier, avec un risque de décalage supplémentaire jusqu'à fin février. Ces ajustements illustrent les exigences croissantes de Microsoft en matière de performances et de conception des infrastructures. Ils ne traduisent pas nécessairement un ralentissement de ses ambitions dans l'IA, mais soulignent les risques technologiques et contractuels auxquels sont exposés les fournisseurs de capacités de calcul.