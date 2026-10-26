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Microsoft propose des départs volontaires à 60 000 salariés dans quatre pays
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 17:22

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Microsoft a lancé un nouveau programme de départs volontaires qui pourrait concerner environ 60 000 salariés aux États-Unis, au Canada, en Inde et au Royaume-Uni. Cette initiative s'inscrit dans une réorganisation destinée à adapter les effectifs et les coûts du groupe, alors que ses investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle continuent de progresser. Elle intervient six mois après un premier dispositif de retraite volontaire proposé en avril à environ 7% des salariés américains.

Le programme s'adresse à certains employés dont le niveau hiérarchique interne est inférieur ou égal à 70, mais plusieurs équipes des divisions marketing, commerciales et ingénierie ne participeront pas au dispositif. Les salariés éligibles devront communiquer leur décision en décembre, pour un départ fixé au 31 décembre. Microsoft n'a pas précisé combien de personnes pourraient accepter cette offre. Selon Amy Coleman, directrice des ressources humaines, cette démarche vise à offrir davantage de flexibilité aux employés et à privilégier, lorsque cela est possible, des départs choisis dans le cadre des transformations de l'entreprise.

Cette réorganisation intervient alors que Microsoft consacre des ressources considérables au développement de ses centres de données pour répondre à la demande croissante de puissance de calcul liée à l'IA. Le groupe fournit notamment des services cloud à OpenAI, Anthropic et d'autres entreprises technologiques. Ces investissements exercent une pression sur les finances des grands fournisseurs d'infrastructures numériques, Alphabet et Amazon ayant enregistré des flux de trésorerie disponibles négatifs au deuxième trimestre. Microsoft est toutefois parvenu à maintenir un flux positif sur cette période. Le nouveau dispositif illustre ainsi sa volonté de maîtriser ses coûts tout en poursuivant son expansion dans l'intelligence artificielle et le cloud.

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