Microsoft prévoit un déploiement à grande échelle de ses propres puces d'IA, dans le but de réduire ses coûts

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Microsoft prévoit de déployer potentiellement plus d'un million de puces Maia 300 l'année prochaine

* Les baies Maia 300 contiennent 96 puces et consomment environ 167 kilowatts

* Selon Microsoft, le Maia 300 offre une puissance de calcul supérieure d'environ 40 % par mégawatt à celle des principaux systèmes basés sur des GPU

par Stephen Nellis et Max A. Cherney

MSFT.O , de Microsoft, a annoncé lundi la prochaine génération de sa puce IA sur mesure et a déclaré qu’elle prévoyait d’en déployer potentiellement plus d’un million l’année prochaine pour soutenir ses services IA internes.

Baptisée "Maia 300", cette puce constitue la troisième génération de puces sur mesure de l’entreprise, conçues pour traiter le traitement des données d’IA, notamment pour coder et exécuter des tâches métier complexes pour le compte des utilisateurs. Sa prédécesseure exécute déjà les modèles d’IA internes de Microsoft, ainsi que ceux d’OpenAI fournis via le service de cloud computing Azure de Microsoft.

Cette nouvelle version s’inscrit dans une vague de puces sur mesure proposées tant par des rivaux du cloud computing que par des entreprises d’IA telles qu’OpenAI , visant à affaiblir la position dominante de Nvidia NVDA.O sur le marché du calcul IA.

Pour concevoir cette puce, Microsoft a emprunté une voie technique différente de celle de Nvidia, dont les accélérateurs d’IA utilisent une seule puce de calcul massive entourée de puces mémoire à haut débit.

Le processeur central de la puce Maia 300 de Microsoft est composé de "chiplets" — généralement des puces spécialisées assemblées entre elles — quiutilisent la technologie 2 nanomètres de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330.TW pour les fonctions de calcul clés.

D’autres chiplets intégrés à la conception utilisent une technologie 3 nanomètres moins coûteuse pour des fonctions telles que le transfert de données hors du processeur et vers d’autres parties du système.

Les processeurs Maia 300 seront intégrés dans des baies contenant 96 puces et consommant environ 167 kilowatts, contre les 142 kilowatts consommés par les dernières baies de serveurs d’IA GB300 de Nvidia, équipées de 72 de ses processeurs graphiques (GPU).

Microsoft a déclaré que les puces Maia 300 offriraient environ 40 % de puissance de calcul utile en plus par mégawatt que les "principaux systèmes basés sur des GPU", sans toutefois préciser les systèmes utilisés pour la comparaison.

"Cela revient essentiellement à offrir plus d’intelligence par watt, par dollar et par octet de mémoire grâce à une optimisation à l’échelle de l’ensemble du système", a déclaré Rani Borkar, présidente des systèmes matériels et de l’infrastructure Azure chez Microsoft, lors d’un entretien accordé à Reuters.

Microsoft a indiqué qu’il prévoyait de déployer des "installations de plusieurs gigawatts" équipées de la puce Maia 300 à partir de l’année prochaine. Microsoft a déclaré qu’il prévoyait de consacrer plus de 175 milliards de dollars en dépenses d’investissement au cours de cette année civile.