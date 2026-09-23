Microsoft prévoit plus de 10 milliards de dollars d'investissements dans le Golfe d'ici 2030

Microsoft prévoit d'investir plus de 10 milliards de dollars d'ici 2030 aux Emirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Qatar et au Koweït, principalement dans les infrastructures de cloud et d'intelligence artificielle. Le groupe entend maintenir et même renforcer ses projets malgré la guerre avec l'Iran, tout en faisant de la résilience numérique un axe central de son développement régional.

Les pays du Golfe investissent massivement dans l'IA afin de diversifier leurs économies et de devenir des pôles technologiques mondiaux, en s'appuyant notamment sur une énergie relativement bon marché et d'importantes disponibilités foncières. Le conflit a toutefois accru les risques pesant sur les infrastructures numériques, avec notamment des attaques contre des centres de données d'AWS à Bahreïn et aux Emirats arabes unis. Microsoft accompagne ainsi ses partenaires dans la préparation aux crises et la protection des données critiques.

Le groupe prévoit également plus de 400 millions de dollars d'investissements dans les infrastructures de connectivité sous-marines et terrestres au Moyen-Orient d'ici 2030. Microsoft poursuit parallèlement ses partenariats avec des acteurs régionaux de l'IA, dont G42 à Abou Dhabi, dans lequel il a investi 1,5 milliard de dollars en 2024, ainsi que Humain en Arabie saoudite et Qai au Qatar. Il ne prévoit toutefois pas de prendre de participation dans ces deux dernières entreprises.