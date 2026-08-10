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Microsoft prévoit de dévoiler sa nouvelle puce d'IA Maia 300 cet automne, selon The Information
information fournie par Reuters 10/08/2026 à 15:07
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O prévoit de dévoiler officiellement sa nouvelle puce Maia 300 cet automne, peut-être dès le mois prochain, a rapporté lundi The Information, citant des sources directement informées de ces projets.

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