Microsoft prévoit de dévoiler sa nouvelle puce d'IA Maia 300 cet automne, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O prévoit de dévoiler officiellement sa nouvelle puce Maia 300 cet automne, peut-être dès le mois prochain, a rapporté lundi The Information, citant des sources directement informées de ces projets.