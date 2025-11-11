Microsoft prévoit d'investir 10 milliards de dollars dans un centre de données d'IA au Portugal, selon Bloomberg News

Microsoft MSFT.O va dépenser 10 milliards de dollars pour un centre de données d'intelligence artificielle le long de la côte portugaise, marquant l'un de ses plus grands investissements européens cette année, a rapporté Bloomberg News mardi.