Microsoft prévoit d'investir 1 milliard de dollars en Thaïlande, selon le gouvernement thaïlandais

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Microsoft MSFT.O prévoit d'investir 1 milliard de dollars en Thaïlande au cours des deux prochaines années dans les services cloud et l'IA, a déclaré le gouvernement thaïlandais dans un communiqué.
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