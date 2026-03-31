Microsoft prévoit d'investir 1 milliard de dollars en Thaïlande, selon le gouvernement thaïlandais

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O prévoit d'investir 1 milliard de dollars en Thaïlande au cours des deux prochaines années dans les services cloud et l'IA, a déclaré le gouvernement thaïlandais dans un communiqué.