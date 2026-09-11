Microsoft prévoit d'atteindre une capacité de 38 gigawatts pour ses centres de données d'ici 2032, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O prévoit de porter la capacité de ses centres de données à environ 38 gigawatts d'ici 2032, soit plus du triple de sa capacité actuelle, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails:

* Selon cet article, seuls environ 2 gigawatts de la capacité actuelle de 12 gigawatts de l’entreprise sont consacrés aux puces dédiées à l’IA, une part qui devrait passer à environ un tiers des 38 gigawatts que l’entreprise prévoit de mettre en service.

* Microsoft n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

* Les entreprises technologiques investissent des milliards de dollars dans des centres de données pour alimenter des services d’IA générative tels que ChatGPT et Copilot, qui nécessitent d’énormes capacités de calcul.

* En juillet, Microsoft a annoncé une croissance de son cloud supérieure aux prévisions, apportant ainsi une nouvelle preuve que ses investissements massifs dans l’IA commencent à porter leurs fruits, ce qui contribue à apaiser les craintes des investisseurs selon lesquelles les dépenses importantes consacrées aux centres de données et aux infrastructures informatiques pourraient dépasser la demande.

* Microsoft prévoit des dépenses d’investissement de 50 milliards de dollars pour le premier trimestre fiscal de 2027 et de 175 milliards de dollars pour l’année civile 2026.

* La société prévoit d’étaler les baux à long terme de ses centres de données sur 25 ans au lieu de 15, ce qui a pour effet de réduire ses dépenses d’investissement annuelles déclarées.