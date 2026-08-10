Microsoft préparerait le lancement de sa puce Maia 300 dès septembre

Microsoft prévoit de dévoiler publiquement sa nouvelle puce d'intelligence artificielle Maia 300 cet automne, potentiellement dès septembre, selon The Information. Cette nouvelle génération doit permettre au groupe d'accélérer le développement de ses propres processeurs d'IA et de réduire sa dépendance aux puces coûteuses de Nvidia, après un déploiement plus lent que certains concurrents depuis la présentation de la première Maia en novembre 2023.

Le groupe serait parallèlement en discussions avec TSMC afin de réserver des capacités de production pour plus de 300 000 puces Maia 300, avec des livraisons prévues en 2027. Cette montée en puissance doit permettre à Microsoft d'accroître sensiblement la production de ses processeurs propriétaires et de renforcer la maîtrise de son infrastructure destinée à l'intelligence artificielle.

Microsoft chercherait également à convaincre de grands clients de ses services cloud d'utiliser Maia 300, notamment Anthropic. Le développement de cette puce s'inscrit ainsi dans une stratégie plus large visant à proposer une infrastructure d'IA davantage intégrée, tout en maîtrisant les coûts liés à l'expansion rapide des capacités de calcul.