Microsoft prépare sa prochaine console Xbox et enverra des prototypes aux développeurs en 2027
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 20:38

La future génération, équipée d'une puce AMD personnalisée et connue en interne sous le nom de Project Helix, doit marquer une relance de l'activité consoles.

Microsoft a annoncé qu'il enverrait aux développeurs des prototypes de sa prochaine génération de console Xbox à partir de 2027. Le futur modèle sera équipé d'une puce personnalisée conçue par AMD, comme les Xbox Series X et Series S lancées en 2020. Selon Jason Ronald, vice-président de la division Xbox, la nouvelle console devrait offrir un important gain de performance, notamment dans le domaine du ray tracing, une technologie qui améliore le réalisme des éclairages et des reflets dans les jeux vidéo.

L'entreprise indique que la plateforme intégrera davantage d'intelligence directement dans la chaîne graphique et de calcul afin d'améliorer l'efficacité et les capacités visuelles. L'objectif est de permettre la création d'environnements de jeu plus immersifs et dynamiques. Des versions "dev kits" du matériel seront envoyées aux studios afin qu'ils puissent commencer à adapter et développer les jeux destinés à cette nouvelle génération.

Cette annonce intervient dans un contexte de transformation de l'activité jeux vidéo de Microsoft. Phil Spencer, figure historique de la division Xbox, doit prochainement prendre sa retraite et sera remplacé par Asha Sharma, issue de la division intelligence artificielle. Le segment gaming représente un peu plus de 7% du chiffre d'affaires trimestriel du groupe, mais les ventes de matériel Xbox ont reculé de 32%, tandis que Microsoft cherche à combler l'écart avec ses concurrents Nintendo et Sony.

