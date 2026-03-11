Microsoft prépare sa prochaine console Xbox et enverra des prototypes aux développeurs en 2027
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 20:38
Microsoft a annoncé qu'il enverrait aux développeurs des prototypes de sa prochaine génération de console Xbox à partir de 2027. Le futur modèle sera équipé d'une puce personnalisée conçue par AMD, comme les Xbox Series X et Series S lancées en 2020. Selon Jason Ronald, vice-président de la division Xbox, la nouvelle console devrait offrir un important gain de performance, notamment dans le domaine du ray tracing, une technologie qui améliore le réalisme des éclairages et des reflets dans les jeux vidéo.
L'entreprise indique que la plateforme intégrera davantage d'intelligence directement dans la chaîne graphique et de calcul afin d'améliorer l'efficacité et les capacités visuelles. L'objectif est de permettre la création d'environnements de jeu plus immersifs et dynamiques. Des versions "dev kits" du matériel seront envoyées aux studios afin qu'ils puissent commencer à adapter et développer les jeux destinés à cette nouvelle génération.
Cette annonce intervient dans un contexte de transformation de l'activité jeux vidéo de Microsoft. Phil Spencer, figure historique de la division Xbox, doit prochainement prendre sa retraite et sera remplacé par Asha Sharma, issue de la division intelligence artificielle. Le segment gaming représente un peu plus de 7% du chiffre d'affaires trimestriel du groupe, mais les ventes de matériel Xbox ont reculé de 32%, tandis que Microsoft cherche à combler l'écart avec ses concurrents Nintendo et Sony.
Valeurs associées
|404,8800 USD
|NASDAQ
|-0,22%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a clôturé orientée en baisse mercredi, minée par la remontée des cours du pétrole, en dépit de l'annonce d'une mobilisation des réserves stratégiques d'or noir pour atténuer les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Le Dow Jones a perdu ... Lire la suite
-
Bien que réputés pour leur altruisme et leur pacifisme, nos cousins les bonobos sont tout autant agressifs que les chimpanzés, mais ciblent eux principalement les mâles, selon une étude publiée mercredi. Vivant en sociétés matriarcales, ces grands singes au regard ... Lire la suite
-
L'homme d'affaires Elon Musk, actionnaire de référence du constructeur automobile Tesla , de la société spatiale SpaceX, du réseau social X et de l'entreprise d'intelligence artificielle xAI, arrive largement en tête de la liste des personnes les plus riches au ... Lire la suite
-
L'Iran a accusé les Etats-Unis et Israël d'avoir bombardé une école. Donald Trump a d'abord essayé de rejeter la responsabilité sur Téhéran avant de faire en partie machine arrière, Israël niant tout lien avec la frappe. Selon les autorités iraniennes, l'explosion ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer