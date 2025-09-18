Microsoft perd du terrain après le dévoilement d'un centre de données d'IA d'une valeur de 4 milliards de dollars

18 septembre - ** Microsoft MSFT.O perd 0,2% après avoir dévoilé des plans pour un centre de données d'IA de 4 milliards de dollars dans le Wisconsin, augmentant l'investissement de l'État à 7 milliards de dollars

** La nouvelle installation rejoindra le site de Mount Pleasant de 3,3 milliards de dollars, visant à héberger le superordinateur d'IA le plus puissant du monde avec des puces Nvidia NVDA.O

** La société déclare que le premier centre de données devrait ouvrir l'année prochaine et que le nombre total d'emplois permanents devrait atteindre 800 après l'expansion

** L'action MSFT a augmenté d'environ 21 % depuis le début de l'année, dépassant le Nasdaq .IXIC , qui a augmenté de 17 %

** L'action a récemment atteint 32 fois les bénéfices attendus, juste au-dessus du PE prévisionnel moyen sur 5 ans de 30 %