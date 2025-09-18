 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 872,50
+1,07%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Microsoft perd du terrain après le dévoilement d'un centre de données d'IA d'une valeur de 4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 20:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 septembre - ** Microsoft MSFT.O perd 0,2% après avoir dévoilé des plans pour un centre de données d'IA de 4 milliards de dollars dans le Wisconsin, augmentant l'investissement de l'État à 7 milliards de dollars

** La nouvelle installation rejoindra le site de Mount Pleasant de 3,3 milliards de dollars, visant à héberger le superordinateur d'IA le plus puissant du monde avec des puces Nvidia NVDA.O

** La société déclare que le premier centre de données devrait ouvrir l'année prochaine et que le nombre total d'emplois permanents devrait atteindre 800 après l'expansion

** L'action MSFT a augmenté d'environ 21 % depuis le début de l'année, dépassant le Nasdaq .IXIC , qui a augmenté de 17 %

** L'action a récemment atteint 32 fois les bénéfices attendus, juste au-dessus du PE prévisionnel moyen sur 5 ans de 30 %

Valeurs associées

MICROSOFT
509,5550 USD NASDAQ -0,09%
NASDAQ Composite
22 504,81 Pts Index Ex +1,09%
NVIDIA
176,8168 USD NASDAQ +3,83%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank