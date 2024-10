Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Microsoft: partenariat stratégique avec Rezolve AI information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 15:57









(CercleFinance.com) - Microsoft annonce un partenariat stratégique avec Rezolve AI, spécialiste mondial des solutions de commerce basées sur l'IA, dans le but de 'doter les détaillants de capacités avancées en matière d'engagement numérique'.



Grâce à cette collaboration, la suite Brain de Rezolve AI (qui comprend Brain Commerce, Brain Checkout et Brain Assistant) sera optimisée par Microsoft Azure et disponible dans le monde entier via la marketplace Azure de Microsoft et les canaux de co-vente.



De son côté, Microsoft étendra son soutien à la mise sur le marché (GTM) et à la co-vente, en fournissant un soutien marketing, commercial et technique pour accélérer la pénétration du marché de Rezolve AI au cours des cinq prochaines années.



'Grâce à ce partenariat, nous combinerons la puissance du cloud Microsoft avec les solutions spécialement conçues par Rezolve, basées sur ses modèles Gen AI uniques, pour offrir une expérience d'IA conversationnelle différenciée à nos clients communs', souligne Nick Parker, président de l'industrie et des partenariats chez Microsoft.







Valeurs associées MICROSOFT 416,70 USD NASDAQ -0,10%