Microsoft: partenaire de Siemens autour de l'IA industrielle

(CercleFinance.com) - Siemens annonce un partenariat avec Microsoft pour le développement de l'IA industrielle.



Les deux partenaires indiquent avoir amélioré le Siemens Industrial Copilot pour optimiser son utilisation dans des environnements industriels complexes.



Cette solution aide à créer des visualisations en 30 secondes et génère du code nécessitant seulement 20 % d'adaptations, tout en répondant instantanément aux questions des utilisateurs.



Elle est présentée comme ' particulièrement efficace dans le domaine des systèmes de contrôle, notamment pour la production de batteries, en automatisant des tâches répétitives et en assurant la qualité des batteries pour véhicules électriques '.



Ce partenariat permet d'intégrer le service Microsoft Azure OpenAI, facilitant la programmation pour plus de 120 000 ingénieurs utilisant le logiciel TIA Portal.







