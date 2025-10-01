Microsoft nomme un directeur général pour diriger les activités commerciales, tandis que Nadella se concentre sur la technologie

Le directeur commercial de Microsoft

MSFT.O , Judson Althoff, assumera un rôle élargi en tant que directeur général des activités commerciales, ce qui permettra au directeur général de la société, Satya Nadella, de se concentrer davantage sur l'aspect technique de l'entreprise dans la quête du géant de la technologie pour dominer la course à l'intelligence artificielle.

Judson Althoff dirigera ce que Satya Nadella, directeur général de Microsoft, a appelé une nouvelle organisation, qui combinera les ventes, le marketing et les opérations.

Dans un billet de blog publié mercredi, Satya Nadella a déclaré que cette réorganisation l'aiderait , ainsi que d'autres responsables de l'ingénierie, à "se concentrer sur nos travaux techniques les plus ambitieux, à savoir le développement de nos centres de données, l'architecture des systèmes, la science de l'IA et l'innovation des produits".

Judson Althoff sera également à la tête d'une nouvelle équipe de direction commerciale qui comprend des responsables de l'ingénierie, des ventes, du marketing, des opérations et des finances.

"Nous sommes au milieu d'un changement tectonique de plateforme d'IA, qui exige que nous gérions et développions notre activité commerciale à l'échelle actuelle, tout en construisant la nouvelle frontière et en exécutant sans faille les deux", a déclaré Satya Nadella.

En 2021, Microsoft a réuni son organisation mondiale des ventes et du marketing et ses activités commerciales mondiales en une seule organisation unifiée, dirigée par Althoff, qui a rejoint la société en 2013 en tant que Président de Microsoft Amérique du Nord.

Le mois dernier, Microsoft a déclaré qu'elle combinait les places de marché distinctes pour ses outils d'IA destinés aux entreprises en une seule offre appelée "Microsoft Marketplace ".

Auparavant, la société proposait des outils pour les développeurs de logiciels, qui utilisent son service de cloud computing Azure, sur une place de marché, et des applications et des "agents" - des outils d'IA conçus pour effectuer des tâches pour le compte d'utilisateurs humains au sein d'applications - sur une autre place de marché.